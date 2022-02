Stefany Cuadrado llegó desde Caucasia con los oros para Antioquia

Con tan solo seis meses dedicada al ciclismo, Stefany Lorena Cuadrado Flórez se convirtió en la corredora más destacada del Primer Encuentro del PAD que se disputó en el velódromo de Santiago de Cali.

La joven nacida en Caucasia logró dos oros, cinco platas y un bronce, convirtiéndose de esta manera en la reina de las competencias que se desarrollaron durante nueve días en la capital vallecaucana.

La estudiante de grado once, quien estuvo durante cuatro años en el tenis de mesa, decidió experimentar en otra de sus pasiones, la bicicleta, sin sospechar que se convertiría en su nuevo camino en el deporte.

“Estoy muy agradecida con Dios y mi familia. Todo lo que he vivido estos nueve días ha sido mágico, especial, no solo por las competencias sino por todas las experiencias increíbles que he tenido. Nunca me habían hecho tantas pruebas y test tan especiales, estoy feliz”, dijo la corredora revelación del PAD.

Junto a ella también se destacaron en Cali los antioqueños Angie Londoño, oro en scratch, y Samuel Patiño, plata en prueba regional