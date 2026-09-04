Buitrago no cede: mantuvo camiseta de montaña en etapa 13 antes de otro duro examen en Vuelta a España

La Vuelta a España podría tener este sábado un nuevo giro en las diferentes clasificaciones con la disputa de la exigente jornada 14, de alta montaña y clave en las aspiraciones de quienes luchan por los puestos de honor.

En el comienzo de la fase definitiva, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) afrontará el nuevo reto con la camiseta de pepas de la montaña en sus hombros, luego de la disputa de este viernes de la decimotercera jornada, fracción de 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja, en la provincia de Granada, donde se impuso el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike).

Dos años después, Van Aert volvió a triunfar en la Vuelta, la cuarta para él en su historial en esta prueba. Las otras tres victorias fueron precisamente en la edición 2024, cuando abandonó luego la competencia.

Tras estar dentro de la fuga del día, el belga tuvo piernas para rematar su buen trabajo y, con un tiempo de 4 horas y 34 minutos, venció al sprint al francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), en un duelo desigual por la potencia y el físico del corredor belga. El británico Matthew Brennan (Team Visma) fue tercero, a 24 segundos.

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Por su parte, el bogotano Buitrago cumplió una gran labor y fue el mejor representante nacional en la fracción al cruzar 27°, a 50 segundos del vencedor. Fue la victoria 58 para Van Aert en su carrera profesional.

Entre tanto, el local Enric Mas (Movistar) defendió el liderato general y Harold Tejada (Astana) se mantuvo como el mejor colombiano, al ascender a la novena casilla.

Buitrago, desde muy temprano, estuvo combativo para seguir defendiendo la camiseta de pepas de la montaña.

De cara al exigente recorrido que resta, sobre todo en la tercera y última semana de competencia, Santiago no pierde oportunidad para sumar unidades en los ascensos puntuables, como volvió a acontecer este viernes para seguir al frente de la clasificación de la montaña.