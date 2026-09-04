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Buitrago no cede: mantuvo camiseta de montaña en etapa 13 antes de otro duro examen en Vuelta a España

El colombiano Santiago Buitrago se muestra combativo en la Vuelta a España, que este sábado, en su jornada catorce, podría tener cambios en la general. Harold Tejada ya es noveno.

  • Santiago Buitrago volvió a mostrarse combativo y sumó seis puntos en el Alto de la Venta Cebada para mantenerse como líder de la montaña. En la imagen, el colombiano, izquierda, posa con otros protagonistas de la carrera, Enric Mas y el ganador de la etapa 13, Wout van Aert. FOTO: X-@lavuelta
    Santiago Buitrago volvió a mostrarse combativo y sumó seis puntos en el Alto de la Venta Cebada para mantenerse como líder de la montaña. En la imagen, el colombiano, izquierda, posa con otros protagonistas de la carrera, Enric Mas y el ganador de la etapa 13, Wout van Aert. FOTO: X-@lavuelta
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
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La Vuelta a España podría tener este sábado un nuevo giro en las diferentes clasificaciones con la disputa de la exigente jornada 14, de alta montaña y clave en las aspiraciones de quienes luchan por los puestos de honor.

En el comienzo de la fase definitiva, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain) afrontará el nuevo reto con la camiseta de pepas de la montaña en sus hombros, luego de la disputa de este viernes de la decimotercera jornada, fracción de 192,8 kilómetros entre Almuñécar y Loja, en la provincia de Granada, donde se impuso el belga Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike).

Dos años después, Van Aert volvió a triunfar en la Vuelta, la cuarta para él en su historial en esta prueba. Las otras tres victorias fueron precisamente en la edición 2024, cuando abandonó luego la competencia.

Tras estar dentro de la fuga del día, el belga tuvo piernas para rematar su buen trabajo y, con un tiempo de 4 horas y 34 minutos, venció al sprint al francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), en un duelo desigual por la potencia y el físico del corredor belga. El británico Matthew Brennan (Team Visma) fue tercero, a 24 segundos.

Lea: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

Por su parte, el bogotano Buitrago cumplió una gran labor y fue el mejor representante nacional en la fracción al cruzar 27°, a 50 segundos del vencedor. Fue la victoria 58 para Van Aert en su carrera profesional.

Entre tanto, el local Enric Mas (Movistar) defendió el liderato general y Harold Tejada (Astana) se mantuvo como el mejor colombiano, al ascender a la novena casilla.

Buitrago, desde muy temprano, estuvo combativo para seguir defendiendo la camiseta de pepas de la montaña.

De cara al exigente recorrido que resta, sobre todo en la tercera y última semana de competencia, Santiago no pierde oportunidad para sumar unidades en los ascensos puntuables, como volvió a acontecer este viernes para seguir al frente de la clasificación de la montaña.

En el Alto de la Venta Cebada, de primera categoría (km 31), cruzó en el segundo lugar, detrás de Van Aert, y sumó seis puntos más en la tabla, la cual comanda con 58. Van Aert lo sigue con 40, y tercero es el español Mas con 24.

Bajo una temperatura de 40 grados centígrados, la jornada tuvo varias caídas y retiros, como los de Pavel Sivakov (UAE), Sente Sentjens y Francesco Busatto (Alpecin), Gregor Mühlberger (Decathlon) y Alexey Lutsenko (NSN Cycling Team).

Lea también: Buitrago fue tercero en etapa 12 de Vuelta a España y se consolida en el liderato de la montaña

En la general, Mas aventaja por 1.45 al esloveno Primoz Roglic (Red Bull - BORA – hansgrohe), segundo, y por 2.06 al austriaco Felix Gall (Decathlon). El ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) es cuarto, a 3.53, y Tejada noveno, a 8.33.

Este sábado retorna la montaña en la Vuelta, en el trayecto de 154,3 kilómetros entre Jaén y el final en alto en Sierra de la Pandera, cuyo ascenso final es de 11.8 km al 7.5 % de desnivel.

En total se deberán superar 4.107 metros de desnivel acumulado. En esta fracción, la clasificación general podría tener cambios, sobre todo por el desgaste acumulado en lo que va de carrera.

Para Buitrago, además, será otra oportunidad para defender la camiseta de pepas y ampliar su ventaja en una clasificación que, con la llegada de la alta montaña, puede adquirir todavía mayor protagonismo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos puntos tiene Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña de la Vuelta a España?
Santiago Buitrago lidera la clasificación de la montaña con 58 puntos, después de sumar seis unidades en el Alto de la Venta Cebada.
¿Quién persigue a Santiago Buitrago en la clasificación de la montaña?
Wout van Aert es segundo con 40 puntos, mientras que Enric Mas ocupa la tercera posición con 24 unidades.
¿Cuántos kilómetros tiene la etapa 14 de la Vuelta a España?
La decimocuarta etapa tiene 154,3 kilómetros entre Jaén y el final en alto en Sierra de la Pandera.

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