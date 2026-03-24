Un danés ganó la segunda etapa de la Vuelta a Cataluña; Nairo y Santiago Buitrago se mantienen cerca en la Clasificación General

El danés Magnus Cort Nielsen ganó este martes la segunda etapa de la Volta a Cataluña 2026 entre Figueras y Banyoles (167,4 kilómetros), donde el francés Dorian Godon, vencedor la víspera, conservó su maillot de líder gracias a su cuarto puesto en la competencia. El clasicómano del equipo Uno-X logró su primera victoria de la temporada al imponerse en un esprint apretado al francés Noa Isidore y al italiano Francesco Busatto. El vencedor de la fracción terminó el recorrido en un tiempo de 3 horas, 45 minutos y 28 segundos, que le dio una de las alegrías más grandes que ha tenido durante lo que va de la temporada europea.

En el top 10 de la etapa, que tuvo un recorrido tipo clásico, con quiebres montañosos en algunos puntos, pero terminó en un suelo plano, lo completaron el italianoa Fancesco Busatto, del Alpecin, Dorian Godon, del Ineos Grenadiers, el uruguayo Guillermo Silva, del Astana (fue el mejor latinoamericano del día), el británcio Noah Hobbs, del EF, el portugués Ivo Oliveira, del UAE, el belgaToon Aes , del Lott, y el español Sergui Darder, del equipo Caja Rural, donde corre el colombiano Fernando Gaviria.

¿Cómo quedó la clasificación general?

Entre tanto, en la clasificación general no hubo muchos cambios. El ciclista francés Dorian Godon se mantiene en la primera casilla con un tiempo acumulado de 7 horas, 46 minutos y 27 segundos y se perfila como potencial favorito para luchar, palmo a palmo, el triunfo en la carrera catalana con el belga Remco Evenpoel, quien se ubica en la tercera casilla, a 4 segundos. En medio de ellos dos está Magnus Cort Nielsen, quien acumula el mismo tiempo que el líder de la clasificación general. Sin embargo, por el momento Godon se queda con la posición porque fue el ganador de la primera fracción y en la segunda logró terminar en la cuarta casilla, lo que hace que la sumatoria de sus presentaciones sea mejor.

¿Cómo le fue a los ciclistas colombianos en la etapa?

En esta edición de la Vuelta a Cataluña cuenta con la participación de cinco ciclistas colombianos. Nairo Quintana, quien recientemente anunció su retiro del pedalismo profesional al final de esta temporada, y Santiago Buitrago, son los dos corredores más representativos. El ciclista del Bahrain Victorius, que viene teniendo buenas temporadas en el circuito europeo, fue el mejor criollo de la segunda jornada.

Buitrago se metió en el grupo grande que llegó con los embaladores que pelearon por la victoria de etapa. Cruzó la meta en el puesto 78, con el mismo tiempo del ganador de la fracción. El joven antioqueño Samuel Flórez ocupó el puesto 81, Nairo Quintana terminó en la casilla 102, mientras que Iván Ramiro Sosa, quien dejó el Movistar y ahora corre en el Keern Pharma, terminó en la casilla 104.

Einer Rubio, entre tanto, terminó el recorrido del segundo día en Cataluña, una de las carreras de inicio de primavera más complicadas del calendario en el Viejo Continente, en la posición 137, a un minutos y 25 segundos del ganador de la fracción.

¿Cómo están los ciclistas colombianos en la Clasificación General?

En los próximos días, Santiago Buitrago podría meterse en la pelea por los puestos de honor en la carrera catalana. Por el momento, el ciclista colombiano, experto en la escalada, se ubica en el puesto 44 de la clasificación general, pero solo tiene una diferencia de 10 segundos con respecto a Godon, el líder de la carrera. Nairo Quintana, quien este año espera por lo menos ganar una etapa en las grandes competencias en las que participe, se ubica en el puesto 64 con la misma diferencia de Buitrago respecto de Godon. El boyacense Iván Ramiro Sosa está en la casilla 76 a un minuto y 35 segundos; mientras que Einer Rubio y Samuel Flórez son los que más tiempo han perdido con los corredores que pelean la parte alta de la general.