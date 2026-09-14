El “botín” de Santiago Buitrago en La Vuelta a España: esta es la millonaria cifra que ganó tras ser campeón de la montaña

En el ciclismo, la capacidad para resistir el sufrimiento es directamente proporcional a la posibilidad de conseguir un premio. Para ganar, sobre una bicicleta, hay que ser buen exponente del arte de sufrir. Más cuando se es escalador y, por ejemplo, se suben pendientes como la de los últimos 8 kilómetros del Colado de Alguacil en España, que alcanzan hasta un 13% de desnivel. Subirla requiere inteligencia, pericia, coraje. Todas esas virtudes las tuvo, en la edición 2026 de La Vuelta a España, el corredor bogotano Santiago Buitrago. El domingo, cerca del ocaso de las últimas horas de sol en Granada –no terminó en Madrid por el Premio de F1 y el antecedente de protestas en 2025–, el bogotano, de 26 años, se subió al podio de la ronda ibérica vestido de pepas azules para ser coronado como campeón de la montaña. Puede leer: Santiago Buitrago, campeón de la montaña de la Vuelta a España-2026

Escarabajo colombiano, al fin y al cabo, Buitrago superó en la clasificación de los premios montañosos al belga Wot Van Aert, del Visma Lease a Bike –fue campeón por puntos–, después de conseguir 78 unidades y quedar con 16 de ventaja sobre uno de los pedalistas más completos que tiene el pelotón de la Unión Ciclista Internacional.

¿Cuánto dinero ganó Santiago Buitrago por ser campeón de la montaña en La Vuelta a España?

El último criollo que se había quedado con la montaña de la ronda española fue el santandereano Félix Cárdenas, quien lo consiguió en las ediciones de 2003, cuando sumó 204 puntos; mientras que en 2004 sumó 167 unidades y finalizó en la parte alta de esa clasificación. 22 años después, Buitrago, a punta de sudor y esfuerzo, conquistó ese honor. Además de la camiseta, el pedalista criollo se quedó con un premio de 36.255 euros. Eso, al cambio de este lunes, son 129’869.035 millones de pesos colombianos. Sin embargo, de acuerdo con las costumbres del ciclismo, el bogotano no se quedaría con el total del dinero. Para saber más: ¿Hacía cuánto un colombiano no lideraba la montaña de la Vuelta a España? Buitrago puso fin a la espera

El ciclismo es, en esencia, un deporte de equipo. Para que alguien gane es necesario contar con el respaldo de sus coequiperos. Por tanto, los premios suelen repartirse entre los 8 miembros que componen la escuadra en una competencia de tres semanas como La Vuelta, en partes iguales. En ese sentido, a Buitrago y sus compañeros le corresponden 4.531 euros del premio. Eso es equivalente a 16’230.495 millones de pesos colombianos. El pedalista criollo, que este año termina su contrato con el Bahrain Victorious, firmó para 2027 con el SNS Cycling Team de Suiza, en el que será compañero del eritreo Biniam Girmay, protagonista en las últimas ediciones del Tour de Francia en la pelea por la camiseta de puntos.

¿Cuántos colombianos han ganado la Montaña en La Vuelta?

Desde que el antioqueño Ramón Hoyos demostró su potencia para subir las pendientes más agrestes de nuestro país en bicicleta, durante la década de los cincuenta del Siglo XX, hasta este septiembre del año 26 del XXI, los ciclistas colombianos han sido conocidos como escarabajos dentro en el pedalismo mundial.

Por las condiciones geográficas de Colombia –montañas a grandes alturas sobre el nivel del mar–, escalar, subir, es algo natural para los pedalistas cafeteros. Por eso, era tradición que pelearan por quedarse con el primer puesto de esa clasificación en las grandes carreras. En La Vuelta a España, cuatro colombianos lo habían logrado antes de que lo hiciera Buitrago. El primero fue Luis Alberto “Lucho” Herrera, quien lo consiguió en 1987 –cuando fue campeón de la clasificación general–, y en 1991. Lea más: A 300 metros del triunfo: Santiago Buitrago rozó la victoria en la etapa 19 de la Vuelta a España

Oscar de Jesús Vargas lo consiguió en la edición de 1989; mientras que Martín Farfán hizo lo propio en 1990 (en esa edición los colombianos Álvaro Mejía y Pablo Wilchhes terminaron segundo y tercero, respectivamente. A ellos se suma, como ya se mencionó, Félix Cárdenas con su “bicampeonato” en 2003 y 2004.

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