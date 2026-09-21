Robert Plazas, entre los mejores 30 del mundo en la crono sub-23 en Montreal

Por un buen tiempo, el colombiano Robert Plazas estuvo en la silla que identifica al corredor que había logrado el mejor registro en la contrarreloj sub-23 del Campeonato Mundial de ruta que se disputa en Montreal, Canadá. Finalmente, el boyacense, entre 72 corredores, terminó en el top-30 de la prueba.

El corredor, nacido en Duitama hace 22 años, vivió así una de sus gratas experiencias en un deporte en el que también ha tenido que afrontar momentos adversos, pero del que ha sabido levantarse para continuar en busca de sus objetivos.

Hace cuatro años, cuando se preparaba para competir en el Mundial de Wollongong, Australia, en la categoría juvenil, sufrió una caída en el Giro della Lunigiana, en Italia. El accidente le ocasionó fracturas de tibia y peroné y puso un freno a su preparación.

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Ahora, Robert, quien en Colombia representa al Team Sistecrédito, volvió a demostrar que tiene argumentos para pensar en un futuro importante en el pedalismo. El equipo le abrió las puertas luego de que en 2025 estuviera sin escuadra, una situación que no le hizo desistir de su propósito.

Antes de dedicarse por completo a la bicicleta, Plazas tuvo que trabajar ayudando a cargar cajas de tomate y vendiendo repuestos de bicicleta.

Actual campeón de la Vuelta de la Juventud, Robert terminó 29° en Montreal, a 2 minutos y 32 segundos del campeón, el neerlandés Ryan Gal. El ganador registró 37 minutos y 26 segundos, a una velocidad promedio de 50,1 kilómetros por hora, luego de recorrer 31,3 kilómetros.

“Feliz, agradecido con Dios principalmente. Hay satisfacción. Lo dimos todo, la preparación se hizo de la mejor manera y esta vez me doy cuenta de que puedo tener los números, estamos ahí cerca (de los mejores). Luego de la Vuelta a la Juventud-2026 me he venido sintiendo de la mejor manera. Entonces, con ansias de que llegue la ruta”, dijo Plazas después de finalizar la prueba.

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Gal estuvo acompañado en el podio por el italiano Nicolas Milesi, segundo a siete segundos, y el español Héctor Álvarez, tercero a 11. El otro colombiano en competencia, Juan Diego Quintero, terminó 31°, a 2 minutos y 36 segundos.

“Hay mucha confianza para el futuro, porque hay talento. Pero al final se está entre los mejores del mundo en un evento en el que todos llegan preparados. Entonces, contento de entregarlo todo”, agregó Plazas.

El boyacense también aprovechó para agradecer a quienes lo han acompañado durante su proceso: “Se lo dedico primeramente a Dios, que me da las fuerzas y la voluntad para estar acá. También a la Federación de Ciclismo, a mis padres, mi familia, mis amigos, mi novia y, sobre todo, al Team Sistecrédito, que confió en mí”.