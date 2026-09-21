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Video | Dos pilotos de Nascar se pusieron a pelear como boxeadores tras la carrera; ¿qué sucedió?

La disputa de una posición en carrera terminó a las trompadas en los boxes del Nascar en Bristol, Estados Unidos.

  • La pelea fue protagonizada por Ryan Blaney (azul) y Carson Hocevar (amarillo y negro). FOTO: Captura de vídeo
    La pelea fue protagonizada por Ryan Blaney (azul) y Carson Hocevar (amarillo y negro). FOTO: Captura de vídeo
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Las emociones que manejan los automovilistas muchas veces no salen a flote, pues su concentración tiene que estar centrada al máximo en controlar los veloces coches que conducen, principalmente en una competición de alto nivel como lo es la Nascar Cup en territorio estadounidense.

Justamente por la tensión que manejan los pilotos de la competición, un segundo lugar en carrera significa mucho, tanto así que puede desencadenar en una pelea digna del título mundial del peso wélter en boxeo. Los pilotos Ryan Blaney (#12 del Team Penske de Ford) y Carson Hocevar (#77 de Spire Motorsports de Chevrolet) se fueron a las “trompadas” en los boxes tras finalizar la carrera en Bristol, Connecticut, Estados Unidos.

Todo comenzó cuando en las primeras vueltas al óvalo, Blaney y Hocevar disputaban la segunda plaza rueda a rueda, sin embargo, Blaney cometió un error y chocó con Hocevar, saliendo así de la disputa y quedando en el último puesto por desclasificación. Hocevar mantuvo el envión y quedó en el tercer lugar del podio.

Las escenas que le dieron la vuelta al mundo vinieron después, cuando finalizó la carrera. Hocevar (amarillo) bajó de su coche, el número 12, y fue recibido rápidamente por Blaney, quien se lanzó contra él y, tras mediar unas palabras, le propinó dos puños en el rostro, haciendo que Hocevar respondiera y regalándole al show unas imágenes de dos púgiles en el ring.

“Sentí que no levantó. Le dejé mucho espacio. No lo cerré ni lo mandé contra la cerca, nada. Podría haberlo hecho fácilmente. Protegí la parte baja y decidió que quería estar allí, no levantó y me chocó”, afirmó Blaney desde la enfermería, donde también dijo que no era la primera vez que tenían bronca entre los dos.

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Por su parte, Hocevar afirmó que “No estaba intentando chocarlo. Me pareció que tomé velocidad, fui un poco a la izquierda, él trompeó y lo hice trompear, así que no hubo mucho que hablar”.

Al final, la carrera la ganó el compañero de Hocevar, Joey Logano, número 22 del Team Penske.

Lea también: Cuarto podio para el colombiano David Alonso en Moto2, esta vez, en el Gran Premio de Austria

¿Quiénes protagonizaron la pelea en los boxes tras la carrera de la NASCAR Cup?
La pelea fue protagonizada por los pilotos Ryan Blaney (conductor del Ford #12 del Team Penske) y Carson Hocevar (conductor del Chevrolet #77 de Spire Motorsports).
¿En qué circuito y lugar ocurrió el altercado entre Blaney y Hocevar?
El incidente ocurrió en los boxes del óvalo de Bristol, en Connecticut, Estados Unidos, al finalizar la competencia de la NASCAR Cup.
¿Cómo se originó el choque entre Ryan Blaney y Carson Hocevar durante la carrera?
El choque ocurrió en las primeras vueltas mientras ambos disputaban rueda a rueda la segunda posición; Blaney cometió un error que provocó un contacto, lo que sacó a Blaney de la pelea y derivó en su desclasificación al último puesto, mientras Hocevar continuó para subirse al podio

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