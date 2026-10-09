Prográmese | Este sábado, duelo de titanes en el coliseo de la Universidad de Medellín; Paisas recibe a Toros del Valle

Paisas y Toros del Valle, finalistas de la pasada Liga Profesional de Baloncesto, se vuelven a medir este sábado a las 6:00 p.m., en el coliseo de la Universidad de Medellín, con un claro sabor a revancha.

Los locales, que vuelven a contar en el banco técnico con el argentino Juan Manuel Nardini, esperan no solo brindar un gran espectáculo, sino quedarse con la victoria para cobrar revancha de lo sucedido en la final, en la que los vallecaucanos ganaron los dos primeros duelos en territorio antioqueño.

Paisas, que incorporó esta semana al estadounidense Charles Wayne García Jr. —otro ex-NBA que se suma a la nómina—, llega invicto al compromiso con seis victorias en línea. Además, registra 536 puntos anotados que lo convierten en el equipo más efectivo al ataque, seguido por Piratas de Bogotá (393) y Toros del Valle (392).

En el aspecto defensivo, el cuadro antioqueño ha recibido 371 puntos, mientras que Toros (en 4 partidos disputados) ajusta 217 en contra.

Con 12 puntos, Paisas lidera la Conferencia B, seguido por Toros con 8, Caribbean Storm con 6 y Sabios con 4. En la Conferencia A, Motilones del Norte y Piratas de Bogotá comandan la tabla con 7 unidades, seguidos por Caimanes del Llano con 5 y Capitanes de Bogotá con 2.

Este viernes se disputaban los duelos de la Conferencia A, mientras que el sábado (hoy) será el turno para la B, con el clásico entre Paisas y Toros y el choque entre Caribbean Storm y Sabios.

Otro de los puntos altos del conjunto antioqueño en el actual torneo es el rendimiento de David Ojeda, pieza vital para el equipo y actual líder de asistencias con 30, seguido por Jim James (Caribbean) con 25 y Roberto Armstrong (Piratas) con 20.

En la clasificación de mejor valoración por partido, Ojeda ocupa la segunda casilla con 84,5, escoltado por su compañero de equipo Michael Jackson con 64,6. En este listado también destaca el apartadoseño Johan Ríos con 49,7.

En el rubro de puntos anotados, Michael Jackson figura como uno de los más efectivos con 89 unidades, igualado con Jim James (Caribbean Storm) y superado únicamente por Dyondre Domínguez (Motilones), quien acumula 106.

Asimismo, en los lanzamientos de tres puntos, Jackson es el segundo más efectivo del torneo con 16 aciertos, superado por Brayan Anderson (Piratas) con 17; mientras que en tiros de dos puntos, Ojeda registra el segundo mejor promedio con 25 conversiones.

Todas estas cifras anticipan que el duelo de este sábado en el coliseo de la Universidad de Medellín será de altísimo nivel, muy disputado y con dos quintetos llamados a ser protagonistas en la pelea por el título de la Liga.