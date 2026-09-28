Paisas se refuerza con tres ‘torres’ de gran nivel para la Liga Profesional de Baloncesto

El quinteto de Paisas se reforzó con jugadores de gran talla y recorrido para la Liga Profesional en la que esperan disputar el título, en busca del tricampeonato.

Los antioqueños que este martes jugarán contra Caribbean Storm, en el Iván de Bedout, a las 8:30 de la noche, por el segundo duelo de la nueva Liga que se disputará hasta mediados de noviembre.

Los norteamericanos que llegaron al cuadro antioqueño son Jamel Artis y Braelen Bridges, junto al dominicano Giovanni Cordero, quienes refuerzan la nómina que ya cuenta con jugadores como Octavio Muñoz, David Ojeda, Steven Sanabria, Jhohan Ríos, Hanner Mosquera, José Lozano y Yeimerson Hoyos.

Sobre Jamel se conoce que es un jugador norteamericano de 33 años, ha jugado en las ligas de Grecia, Lituania, México, Francia y Kosovo, mide 2.01 metros y en la temporada 2017-2018 jugó en Orlando 15 duelos.

El otro norteamericano es Braelen Bridges, nacido en Georgia, con 27 años de edad y 2.11 metros de estatura; se desempeña como pívot, juega con el número 23 y ha militado en las ligas de Australia, Inglaterra, Malasia y Estados Unidos.

Giovanni Cordero, nacido en República Dominicana, con 1.90 metros de estatura, es un pívot. Los tres jugadores extranjeros son representados por Hazan Sport, máximo accionista de Paisas.

Todos tienen recorrido con ligas de Europa y Estados Unidos, y llegan con gran expectativa por el aporte que le pueden dar tanto en la ofensiva como en la defensiva al cuadro montañero que buscará su tercer título en la Liga Profesional.

Raúl Pabón, gerente del equipo, sostuvo que “Paisas siempre quiere ser protagonista y ganar, por eso el equipo es fuerte, con una buena base local y unos extranjeros que aportarán para que el equipo busque el título”.