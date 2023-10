“Mi hermana me llevó (al gimnasio) por el problema que tenía con las drogas y cambié droga por deporte” , relató a la AFP esta boxeadora de 32 años, después de uno de los combates en camino al oro panamericano.

La victoria, en efecto, le acompañó este viernes en la final de los 54 kg ante la brasileña Tatiana Chagas, con lo que se colgó el primero de los trece oros entregados en la jornada de finales del boxeo de Santiago-2023.

“Gracias a Dios, al lado de Dios, siempre me sale todo muy bien”, comenta Arias, quien deja claro que cada uno de sus tatuajes representan cosas “muy importantes” en su vida.

El elemento religioso es constante.

Ta vez sea un impulso para su resiliencia, cuestión de familia, pues su padre volvió a caminar aunque los médicos le dijeron que no lo haría.

“El mejor entrenador es Dios”, lleva escrito Arias en el brazo derecho.

Ello no le quita méritos a sus entrenadores. “Son de los mejores junto a los de Brasil”, expresó la colombiana a un costado del ring en el que se disputaron los combates panamericanos. “Rafael Iznaga, José Salinas y Raúl Ortiz... Agradezco al que me inició, Jud Franklin Granada, que siempre ha estado muy pendiente de mí y también me ha dado muy buenos consejos y muy buenas bases”.

“Un momento de dolor vale toda una vida de gloria” se lee en el antebrazo derecho de Arias.

Una fractura en la mano, ya curada, le sigue molestando cuando golpea duro.