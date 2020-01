Robert Farah arrojó resultado positivo en muestra antidopaje

El tenista Robert Farah no podrá disputar el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, luego que la ITF le comunicara haber hallado la sustancia Boldenona en una muestra realizada el 17 de octubre de 2019, en Cali.

“En este momento me encuentro en Los Ángeles, y no podré disputar el Abierto de Australia, evento para el cual me venía preparando desde el mes de diciembre”, detalló en una carta el doblista vallecaucano, ganador, junto a Juan Sebastián Cabal, de Wimbledon y el US Open el año pasado.

Robert detalló que aunque la ITF –Federación Internacional de Tenis– le anunció el resultado adverso de dicha muestra, dos semanas antes de la misma, es decir, el 7 de octubre del año pasado, fue requerido para otra prueba en Shanghái, el cual arrojó negativo.

“Además fui testeado en por lo menos otras 15 ocasiones de manera aleatoria en el circuito internacional a lo largo del año con el mismo resultado negativo”, explicó el deportista.

Robert citó al Comité Olímpico Colombiano, que en un informe en 2018, aseguró que la sustancia Boldenona se encuentra frecuentemente en la carne que se comercializa en el país y que ha sido culpable de resultados adversos de otros deportistas colombianos de élite.

“Estoy seguro que esa condición es lo que generó el resultado de la prueba. Con mi equipo, y un grupo de asesores, estamos indagando sobre los pasos a seguir en un proceso que pretendemos demuestre que nunca he utilizado algún producto que atente contra el juego limpio y la ética que caracteriza al deporte y especialmente al tenis, actividad que amo y a la que le debo mis momentos más felices”, enfatizó el tenista de 32 años.

Así las cosas, la defensa por el primer lugar del ranquin mundial arranca de forma compleja para los tenistas colombianos. Un día atrás, Juan Sebastián Cabal se había retirado del ATP de Adelaida, Australia, por problemas de espalda.