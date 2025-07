“Muchos fueron llamados para ser vendidos”: Hugo Rodallega arremetió contra Pékerman por convocatorias a la Selección

Hugo Rodallega, delantero de 39 y actual jugador de Independiente Santa Fe, arremetió contra el técnico argentino José Néstor Pékerman por el manejo que tuvo sobre las convocatorias en los últimos dos mundiales a los que asistió la Selección Colombia.

Para el atacante vallecaucano, en las convocatorias realizadas para las copas del mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018 se priorizaron motivos ajenos a los deportivos y señaló al argentino de llamar a jugadores no por rendimiento sino por negocio.

“Muchos jugadores de la Selección Colombia en los Mundiales fueron llamados para ser vendidos, obviamente no puedo decir los nombres. Yo soy futbolista, tengo muchos años en esto, muchos contactos y uno al final se entera de todo. Es lamentable que eso haya tenido que suceder, porque la escogencia de los jugadores para ir a representar a un país en un Mundial debería ser la más adecuada y no por negocios”, afirmó el delantero y capitán de Santa Fe en una entrevista con el periodista Ricardo ‘El Gato’ Arce, en su canal de YouTube.

El delantero que fue campeón de aquel sudamericano sub-20 realizado en el Eje Cafetero y que en un futuro sirvió como base de una de las generaciones más prometedoras del fútbol colombiano hizo un análisis de quienes fueron convocados en la era del técnico argentino y lo comparó con lo hecho en su carrera en aquel entonces.

“Hoy en día me pongo a ver la lista de 2014 y 2018, que era donde yo podía estar, y hay 10-12 jugadores que no estaban en mejor nivel que yo. Ahí hubo algo diferente. Se movía otra vaina, porque hoy en día lastimosamente las cosas son así y hay que aceptarlo, hace parte del negocio. No es por niveles o por un mejor momento, eso es puro cuento”, detalló Rodallega, agregando que varios de esos jugadores “estuvieron en mundiales, vivieron esa experiencia, pero después de eso sus carreras terminaron”.