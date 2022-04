La natación artística antioqueña no se detiene a pesar del retiro de Mónica Sarai Arango y Estefanía Álvarez, quienes en los últimos años se encargaron de llenar de gloria al departamento y al país en esta modalidad.

Ellas consiguieron medallas por doquier en eventos nacionales e internacionales y se convirtieron en el primer dúo colombiano en clasificar a unos Juegos Olímpicos (Río 2016 y Tokio 2020).

Precisamente, ese es el principal logro que sueñan emular Estefanía Roa Bernal y Melissa Ceballos Correa, quienes son las nuevas integrantes de la categoría abierta femenina, en la que tendrán como suplente a Salomé Espitia Orozco.

“Para nosotras es un reto gigante seguir el legado Mónica y Estefa, pero estamos muy contentas de que hayan puesto esa confianza en nosotras, saber que nos están apoyando al 100%. Somos conscientes que será un camino largo y duro, pero lo vamos a recorrer con la mejor energía”, expresó Roa.

Las integrantes del nuevo dueto llegaron al nado sincronizado, como se denominaba en ese entonces, cuando cursaban clases tradicionales de natación y la entrenadora les manifestó que si no les interesaba empezar a practicar esta modalidad.

Ellas se dejaron seducir por esta invitación, que ahora las tiene unidas entorno a los mismos objetivos desde 2016. Primero compartieron en el equipo y después como pareja. Luego siguieron adelante cada cual por su lado y recientemente se volvieron a reunir para conformar el dueto femenino de Antioquia de la categoría abierta.

Roa Bernal, quien tiene 22 años y desde los nueve practica esta modalidad, estudia tercer semestre de Masoterapia en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. “Me llamó mucho estudiar esto porque en la Liga he tenido masoterapeutas que contribuyen a la recuperación deportiva de la mano de los fisioterapeutas. Esto me encarretó mucho, mi carrera me apasiona demasiado”, explicó.

El complemento

Melissa, de 21 años de edad, recuerda que está con su compañera desde la categoría júnior y comparte con ella el pensamiento de que es un compromiso demasiado grande seguir la línea de quienes dejaron tan alto el listón. “No es lograr lo mismo que Mónica y Estefa, es superarlas”.

Ceballos Correa estudia Fisioterapia en la Universidad CES, carrera que la sedujo por su cercanía al deporte. “Desde niña quedaba sorprendida con la labor que hacían quienes desempeñan esta profesión”.

Entre tanto, Espitia Orozco, de 20 años, quien cursa quinto semestre de Ingeniería Mecatrónica en la Escuela de Ingenieros, será la suplente, un rol que, subraya, también tiene una alta responsabilidad. “Todas tenemos que estar al mismo nivel, yo debo estar preparada por si a alguna le llega a suceder algo. Me sé los dúos y el puesto de cada una”, indicó.

El primer reto de las sirenas antioqueñas y de sus compañeras las categorías júnior y juvenil será en el Campeonato Nacional de natación artística que se cumplirá en México del 27 de abril al 1° de mayo.

Según destacó la entrenadora de la Selección departamental, Shara Múnera, son muchas las expectativas que se tienen de cara a este certamen