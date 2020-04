“Mi juego está en lo alto, ahora trabajo en mi estado físico”: Juan Sebastián Muñoz

En 2008, el paisa Camilo Villegas puso el nombre de Colombia en lo alto de la élite del golf mundial al ganar dos torneos del circuito PGA y ahora, 12 años más tarde, el bogotano Juan Sebastián Muñoz vuelve a hacerlo, gracias a la buena temporada en el Tour que reúne a los mejores de este deporte.

EL COLOMBIANO habló con el deportista, quien se encuentra en Bogotá, a la espera de poder retomar la competencia.

¿Qué imagen se le viene a la mente de su primer torneo como golfista?

“Ganar... Empecé a jugar desde niño, a los 4 o 5 años, y recuerdo que era el mejor, siempre ganaba y esperaba con ansiedad los torneos para poderme llevar las copas para la casa. Me gustaba cuando anunciaban el ganador de la categoría, escuchar mí nombre y salir a recibir el premio era lo mejor”.

¿Y cómo fue ese aterrizaje en el PGA?

“Uff, mi primer año en el PGA me mostró que no estaba listo, que tenía que hace cambios en mi equipo, en mi swing, madurar y mejorar mi manera de pensar. Todos esos ajustes los hice en el 2018 y eso me ayudó para tener una temporada más regular en 2019 y en el 2020 gané. He ido creciendo en el circuito”.

¿Qué cambió en su vida deportiva en el último año?

“Lo más notorio es el cambio de mi caddie, ahora estoy con Mateo Gómez (golfista profesional caleño), quien me ha ayudado bastante en la parte de mentalidad, lo cual me ha traído buenos resultados”.

¿Por qué eligió a Mateo?

“Nos conocemos desde pequeños, me genera mucha confianza, me sabe leer muy bien dentro y fuera del campo y sabe decirme lo justo en el momento ideal. Conoce cómo ayudarme para sacar lo mejor de mí, entonces en estos siete meses hemos hecho muchas cosas buenas”.

¿Y cuál es el principal aporte que ha hecho Mateo para su juego?

“Soy una persona que se pone la vara muy alta, no me perdono cuando tengo errores, siempre intento sacar al máximo en cada ocasión. Mateo me ha ayudado para estar concentrado en el presente, para olvidarme de lo que ya pasó, y para relajarme porque casi siempre intento controlar todo, entonces cuando algo no sale bien me afecta mucho”.

¿Qué está buscando mejorar actualmente?

“Trabajo fuerte en la parte física, porque mi juego está muy bueno, pero necesito optimizar esa parte. A veces tengo dolores musculares, articulares y con estos entrenamientos la idea es tener mejor estado físico para que eso me ayude en mi juego”.

¿Este tiempo en casa le ha servido para eso, o no?

“Esta época, la verdad, estoy quieto en casa, en Bogotá, solo haciendo trabajo físico, mucho ejercicio y con mi coach trabajando en lo que quiero mejorar”.

Algunos ven el golf como un deporte poco exigente, físicamente hablando. ¿Cómo es la preparación de un golfista?

“Sí, se tiene esa imagen, pero últimamente el nivel en el golf ha subido tanto que la parte física es fundamental para poder tener un buen desempeño, ya sea para incrementar tu distancia o mejorar tu regularidad. Nosotros cuando empezamos un torneo generalmente arrancamos con todo el preparativo el martes, estamos en el campo 7 horas y el cuerpo tiene que soportar esa carga hasta el domingo cuando ya se acaba el campeonato, hasta ese día hay que estar al tope”.

¿En estos momentos, cómo es un día normal de Juan Sebastián?

“Me levantó 9:30 de la mañana, tipo 11:00 empiezo a entrenar, termino antes de la 1:00, almuerzo, me relajo un poco en la tarde, a veces leo y comparto con mi familia. En la noche, luego de la comida, me divierto con videojuegos hasta media noche”.

¿Cómo ha afrontado está época, pues el aislamiento llegó en su mejor nivel, ha sentido tristeza?

“Es complicado, por esto estoy trabajando mucho en controlar los pensamientos. Esta pandemia me ha servido porque soy consciente de que si la mente empieza a divagar, o flaquea, eso se va a mostrar en el juego, entonces estoy tratando de ser muy positivo, interiorizar bien que mi nivel está alto y que cuando llegue el momento de volver a competir voy a estar bien”.

¿Ve lejano o cercano el regreso a las competencias?

“Ojalá que todo pueda volver a la normalidad, confío en que en julio se pueda retomar todo, y seguramente con un mes de anterioridad vamos a saber que retomamos. Entonces es trabajar, estar bien físicamente para iniciar los entrenamientos en campo y ser positivo de que todo va a salir bien otra vez”.

¿Usted llegó joven al circuito PGA, cómo es jugar con tantos veterano?

“Bueno, lo que pasa es que por televisión pasan mucho a los referentes, los grandes, porque son la gente que se reconoce y eso atrae el público. Estar con ellos es muy significativo, aunque el ranquin actual está integrado por un top-10 de jugadores menores de 30 años, de gran nivel”.

¿Qué significa el antioqueño Camilo Villegas en su vida deportiva?

“Me ha ayudado mucho, especialmente en mis primeros torneos porque es un deportista con mucha experiencia. Siempre me colaboró y aconsejó para saber cómo afrontar los torneos, las canchas y el manejo de las cosas alternas que vivimos en el golf (patrocinios, eventos y cosas que nos toca hacer). En todo eso Camilo me apoyó para saber qué es importante y qué no, para poner mi atención en lo relevante, siempre le consulto y me responde de la mejor manera”.

¿Cómo ve el golf colombiano en la actualidad?

“Vamos por muy buen camino, tenemos cuatro colombianos (Nicolás Echavarría, David Vanegas, Marcelo Rozo y Santiago Gómez) en el circuito del Korn Ferry y van bien, tienen mucho talento, así que creo que pueden llegar donde yo estoy. Simplemente es que logren un par de buenos torneos y eso, seguro, se va a dar porque poseen buen nivel y capacidad” .