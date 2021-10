El entrenador Wílder Zapata confiesa que después de Caterine Ibargüen, a la que descubrió, no había visto a una atleta en el Urabá antioqueño con tantas capacidades para dejar huella como lo hizo su pupila, referente mundial del salto triple y cerca de retirarse de la alta competencia.

La deportista a la que se refiere Zapata es María Alejandra Murillo, que con 16 años ya sorprende con sus veloces zancadas, tanto que ya impone condiciones ante rivales de más edad.

Recientemente, la nacida en el municipio de Apartadó causó sensación en el Campeonato Suramericano sub-18 en Encarnación, Paraguay. Primero conquistó medalla de oro en 100 metros con vallas y rompió marca nacional.

El anterior registro, logrado en el Campeonato Nacional en Ibagué, estaba también en su poder (13,74). En suelo guaraní invirtió 13,66.

Además ganó presea dorada en relevos 4x100 y plata en 400 metros vallas.

“María Alejandra es una atleta muy completa, no solamente en vallas sino en otras pruebas. Es tan buena que aún no se define específicamente en cuál se va a especializar. Pese a su gran potencial,

es una niña en formación, un diamante por pulir”, expresó sobre la

joven deportista su orientador en Apartadó, Sergio Hernández.

“En realidad va en camino de convertirse en alguien importante en el atletismo. Incluso está proyectada para actuar en los Juegos Olímpicos de París-2024. Marca diferencia ante todas las demás, sus gratos resultados la respaldan”, agregó Hernández.

“Me llena de satisfacción escuchar, a corta edad, tantos elogios de gente importante y capacitada. Todo ello me da más motivación para trabajar fuerte y luchar por mis metas”, indicó María Alejandra, estudiante de último grado de bachillerato de la Institución Educativa José Joaquín Vélez, de Apartadó.

“Estas oportunidades no se le presentan a cualquiera. Incluso estoy clasificada para competir este mes en un Panamericano sub-23 en Chile. El deporte me ha dado disciplina, responsabilidad, compromiso, y gracias a ello me va bien hasta en el estudio”, indicó Murillo, hija de Luis Henrique Murillo, soldado profesional, y Paulina Benítez, que labora en una licorera, y hermana de Angie Paola, de 22 años, y Júnior Alejandro, de 10, y a quien también le gusta el atletismo.

“Me estoy esforzando más por lo que me apasiona que es el atletismo. Sueño con ser atleta profesional, ser el orgullo de mi familia y el ejemplo de muchas personas”, agregó Alejandra, una adelantada en el deporte quien a gran velocidad ya impresiona con su talento