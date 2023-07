Lewis Hamilton (Mercedes) logra la ‘pole position’ en GP de Hungría de F1

“Ha sido un año y medio loco, he gritado tanto ahora mismo que casi he perdido mi voz. No me esperaba pelear por la ‘pole’, pero lo he dado todo”, celebró Hamilton, que bate el récord al lograr una novena ‘pole’ en el circuito de Hungaroring, a las afueras de Budapest.

El campeón británico arrancará el domingo por delante de Red Bull de Verstappen, que se ve fuera de la primera posición de la parrilla por primera vez desde el Gran Premio de Mónaco, en el mes de mayo.