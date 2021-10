Sobre las playas de Tolú, en Sucre, un disco se desplazaba por los aires. El termómetro marcaba los 33 grados centígrados y el sol calentaba la arena. Los deportistas estaban descalzos.

Doce antioqueños disputaban la final de ultimate ante el Valle del Cauca, en los Juegos Nacionales de Mar y Playa.

Una de las competidoras era Yina Cartagena, deportista de 31 años que ha sido catalogada como la mejor jugadora femenina de esta disciplina en el mundo.

En el ultimate cada equipo defiende una zona y se marca gol si uno de los jugadores atrapa el disco en el territorio que resguardó el contrario.

Esta disciplina apareció este 2021, por primera vez, en los juegos de Mar y Playa. Pero la historia de Yina con los discos ya tiene 16 años de antigüedad.

Estaba en el colegio Lola González y se desvivía por el voleibol, pues este le había dado una beca para educación, además “ese era el deporte que más me gustaba”, afirma esta paisa criada en el barrio El Salado de la Comuna 13 de Medellín.

Era 2005 y acompañó a una amiga a la cancha de San Javier. Un platillo pasaba con velocidad cerca de ella, “era curioso, me le acerqué al profesor Juan Esteban García para que me explicara”, cuenta.

El talento de Yina, que también es licenciada en Educación Física de la U de A, fue aprovechado. Entró a las Escuelas Populares del Inder Medellín y ocho meses después tenía su primer viaje internacional a Centroamérica.

“Mi relación con el aire es particular. Cuando fui a Cuba era la primer experiencia en un avión, mi abuelita me dio un rollo para tomar fotos y me lo gasté en las nubes. Quizás lanzar el disco sea similar a volar”, dice.

Quince años después tenía la cinta de capitán del departamento en una final nacional.

Felipe Álvarez, entrenador de esta selección, afirma que tenerla en el equipo es una ventaja. “Exhibe una mentalidad ganadora y liderazgo. Es una superestrella”.

Título que se ganó en el Mundial de esta disciplina en Osaka, Japón, en 2012. Desde entonces ostenta el récord de la mejor jugadora de ultimate del planeta.

“Ella tomó una decisión personal que valoramos. Tenía con su club un compromiso en Estados Unidos y prefirió representar a Antioquia”, asegura Carlos Moncada, presidente de la Liga Antioqueña de Disco Volador.

En Tolú, la cancha tenía dimensiones de 100 x 37 metros, similar a juntar dos campos de microfútbol. En esa área corrían los paisas, sin zapatos, con la arena caliente quemándoles las plantas de los pies.

El equipo verde y blanco corrió durante 44 minutos y 57 segundos. “A pesar de eso me sentía nueva en la final, el grupo tenía la motivación arriba”, rememora Yina.

Sobre el final, los antioqueños llevaron el disco a zona rival y marcaron el gol de la sentencia: 13-8 definitivo contra el Valle.

“Este triunfo es histórico para la región porque fuimos los primeros campeones. Es un avance grande para este deporte”, sentenció el entrenador Álvarez al final del partido.

El próximo compromiso del equipo, comandado por Yina, será el Nacional Interligas del 2022. Y allí estará ella, aportando para consolidar el ultimate paisa como el mejor