La aventura nórdica de Hansel Atencia

Satisfecho por su rendimiento y a la expectativa de lo que el futuro le depare, se encuentra Hansel Atencia, basquetbolista de 22 años que acaba de terminar su primera temporada como profesional.

Publicidad

Lo hizo jugando en el Thor AK Akureyri de Islandia, país al que llegó luego de su paso por el baloncesto de Estados Unidos, donde primero marcó su sello con Mountain Mission School de Virginia; y después dejó gratas impresiones en The Master’s University, en Santa Clarita, California, actuaciones que, sumadas a su habilidad para crear los mejores ataques desde su posición de armador, lo llevaron a la nación nórdica.

Allá, exhibiendo su talento, ese que comenzó a cultivar desde los seis años en la escuela Iván Olivares de Bucaramanga, de donde es oriundo, se ganó un puesto en el quinteto de la ciudad de Akureyri, en el que lideró la fase regular con buenos números que respaldan su rendimiento y con los que buscará “subir un escalón”, como dice, la próxima temporada, pues la Premier League islandesa fue cancelada el 15 de marzo por la emergencia de la covid-19.

Desde su casa, en Bucaramanga, donde pasa el aislamiento, el armador habló con EL COLOMBIANO sobre su experiencia en el país insular, el primer año como profesional, su proceso en la Selección y el regreso al país, al que por poco no puede retornar por la pandemia.

¿Cómo cerró la temporada con su equipo?

Publicidad

“Fue una experiencia muy buena, con el club teníamos dos metas: mantener el lugar en primera división, porque éramos uno de los equipos recién ascendidos; y llegar a los playoffs. Logramos quedarnos en la Liga, que es bueno porque el equipo que teníamos era joven y de poca experiencia, y de la siguiente fase no estábamos lejos, si ganábamos en la última fecha, que finalmente cancelaron, hubiésemos clasificado”.

Y su rendimiento individual...

“Me fue muy bien gracias a Dios, promedié 18 puntos, 5 asistencias y 2 robos de balón por partido, que son números altos para mi primera temporada. Después de las jornadas armaban el equipo ideal, calificaban a los jugadores por posiciones, jugadas, asistencias, etc, y pude destacar en varias fechas. Fue un buen balance y yo sé que el equipo estaba contento conmigo”.

Fue entonces una buena Liga para debutar...

Publicidad

“Sí. Cuando salí de la universidad, el verano pasado, firmé con una agencia de Italia, me estaban consiguiendo dónde jugar y la primera oportunidad que se presentó fue esta. Ellos me recomendaron que la tomara porque era un club en el que iba a tener tiempo de juego e iba a destacar y eso era importante en mi primer año, sobresalir para así poder empezar a subir de escalón año a año”.

¿Qué le aportó esta primera experiencia a su juego?

“Maduré mucho. Y en cuanto al juego, es similar en lo táctico al suramericano, pero allá es muy físico, entonces uno se acostumbra a jugar más fuerte, eso me sirvió en defensa y ataque, porque podía presionar más al rival sin pensar que me iban a pitar una falta, además porque el arbitraje era muy permisivo. El cinco contra cinco no es tanto el uno contra uno que se ve en EE. UU., entonces, al principio me tocó desaprender y adaptarme”.

Dice que quiere subir un escalón año a año, ¿cuál es el siguiente?

Publicidad

“Mi sueño en Europa siempre ha sido jugar en la Liga de España, donde está mi amigo (Juan Diego) Tello, yo creo que lo puedo lograr en un par de años, si Dios quiere. A corto plazo quiero subir, un escalón más, es el plan que tengo con mi agente, esperar qué oportunidades se me presentan para ir a una mejor liga”.

¿Y la NBA?

“Claro, ese sueño sigue intacto”.

Con la Selección estuvo hace poco en las clasificatorias a la AmeriCup...

“Ante Chile ganamos uno y perdimos uno. El partido de visitante fue muy bueno, lo sacamos a pura garra. Ya en Tunja teníamos la gran oportunidad de asegurarnos en la Copa América, pero las cosas no se dieron y perdimos. Igual, la preparación que tuvimos fue poca, nos reunimos dos días antes del primer encuentro. Todavía faltan cuatro juegos (Argentina y Venezuela), creo que podemos clasificar”.

¿Qué tal la experiencia de vivir en Islandia?, ¿pensó alguna vez en llegar allá?

“No, para nada, pero el deporte te lleva a lugares inimaginados. Islandia es un país de gente cálida, la vida es cara, pero los trabajos son bien remunerados. Pensé que no iba a adaptarme bien por el idioma, pero allá se habla en inglés e islandés entonces no fue un problema. Hace muchísimo frío, eso sí, los paisajes son hermosos”.

¿Qué lugares conoció?

“Mucho, yo vivía allá con el resto de jugadores extranjeros, dos estadounidenses, un español y un lituano, fuimos a las aguas termales, vimos auroras boreales, ufff, fue espectacular. Y también aproveché para conocer otras ciudades como París y Londres”.

¿Cómo fue su regreso en medio de la pandemia?

“Fue complejo porque no definían la cancelación de la Liga y quedaba una semana para que cerraran la frontera aérea acá. Me tocó viajar por Francia y llegué dos días antes del cierre. Cuando llegué a Bogotá fue raro enfrentarse a esa realidad porque en Islandia no habían muchos casos y la gente seguía actuando normal. El viernes terminé los 14 días de cuarentena, ya puedo salir a la sala (risas)”.

¿Qué está haciendo en casa?

“Acá puedo lanzar y manejar el balón. Lanzo desde mi cama, pero al techo (risas). Hago ejercicios de cardio. Veo películas con mi mamá, obviamente guardando la distancia, leo o juego en la play, a veces es aburrido pero toca aprovechar el tiempo y ser productivos”.