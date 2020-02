“Gracias a Dios pude demostrar mi inocencia”: Farah

“Quisiera agradecer a mi familia, a mi amigo y compañero Juan Sebastián Cabal , mi equipo de trabajo (...) y a todos mis amigos y fans en Colombia y el mundo que me apoyaron siempre, especialmente durante este tiempo de desgaste en que debí probar mi inocencia”, afirmó Farah en un comunicado publicado en sus redes sociales tras conocerse su absolución.

La instancia del tenis mundial concluyó que la ingesta de la sustancia “no fue intencionada”. No obstante, esta decisión podría ser recurrida por la Agencia Mundial Antidopaje o por el Comité Olímpico Colombiano (Coldeportes) ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

Esto dijo a los medios

“Este momento lo estaba esperando hace rato, los días y noches se volvieron una eternidad”, reconoció Farah en entrevista con ESPN Tenis.

“Ha sido un mes de lo más difícil que he pasado en mi vida, estoy muy feliz ahora. Sé que era inocente, se comprobó. Interiormente estaba muy tranquilo, pero de todas formas pesa la percepción que pueda llegar a tener la gente de tu profesionalismo”, dijo.

El jugador reconoció que no podía dormir tranquilo a pesar de que sabía que no había hecho nada malo. “Gracias a Dios pude demostrar que no hice nada malo, pude demostrar mi inocencia”.

Reveló, igualmente, que siente que empieza a escribir un nuevo capítulo en su vida y que fue extraordinario probar una inocencia tan rápido. “Pero no sé que hubiera pasado sin el apoyo de la gente colombiana, muchos me ayudaron. Tocó salir a buscar evidencias y a dar pasos para resolver de una manera rápida este caso en un tribunal”.

Finalmente, expresó que la base de la defensa atacó el tema de la carne contaminada y que sirvió bastante que la concentración de boldenona en el cuerpo era extremadamente mínima y el cumplir con un test de dopaje diez días antes, saliendo negativo, contribuyó a demostrar su inocencia. “Eso comprobó que no hubo inyección ni consumo directo bajo mi conocimiento o mi equipo de trabajo” .