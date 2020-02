Ingrit Valencia, cuota colombiana en el campamento internacional de boxeo

¿Qué tan importante es tener un evento como este en el país?

“Sí, siempre se han pedido, no solo en Colombia sino a nivel mundial y bueno, ahora que se tiene hay que aprovecharlo, prepararnos y mostrar nuestro trabajo a nivel internacional”.

¿Qué actividades se realizan en un campamento de este tipo?

“Lo más importante es interactuar con los diferentes países, conocer sus métodos de entrenamiento habituales, cómo están en la previa de un clasificatorio, saber qué nivel tienen. Conocerlos a fondo es muy importante. Hay que aprovechar este evento al máximo”.

¿Cómo será su preparación este semestre de cara a Tokio?

“Lo primordial es clasificar, por eso vamos a sacarle jugo a este campamento y, segundo, llegar en el mejor estado a la Olimpiada. Me encuentro en un nivel bastante maduro, creo que ha sido un ciclo olímpico muy bueno y eso me ha dado la confianza de que puedo llegar a ser medallista otra vez”.

Usted es la única deportista con ciclo olímpico perfecto...

“Sí, creo que de todos los medallistas de Río-2016 yo fui la única dorada de todo el ciclo olímpico, y esperemos que en Tokio cerremos de la mejor manera. Me he preparado con mucha disciplina, con mentalidad positiva de ser la mejor, de estar en lo más alto del podio. En 2019 ratifiqué ser la mejor del continente pero este año no podemos confiarnos ni bajar la guardia”

Del último triunfo en Nacionales a hoy, ¿qué ha trabajado?

“Después de Panamericanos y Nacionales tuve una preparación en la India, no paré a fin de año por el compromiso que tengo de representar al país en el certamen más importante del mundo”.

Viene de una lesión fuerte...

“Sí, me partí el fibrocartílago triangular de la muñeca derecha antes de Lima-2019. Fue la lesión más dura que he sufrido. Pensé que no iba a poder ir, competí con mucho dolor, pero gracias a Dios pude quedar campeona. Ya son 7 meses de haberme hecho la cirugía, vencí esta adversidad y espero no volver a pasar por algo así”.

¿Cómo analiza la actualidad del boxeo femenino nacional?

“Es algo bastante complejo. En Colombia hay talento en boxeo femenino pero las ligas no le prestan la atención que necesita y la idea es que lo masifiquen, que no sea solo una medalla olímpica si no dos o tres y que aparezcan más Ingrit Valencia que puedan cumplir este sueño de ser una medallista olímpica”.

¿Qué significa para usted ser quien abra el camino del boxeo femenino?

“Para mí es un orgullo ser la primera medallista olímpica en boxeo, eso demuestra que sí se pueden cumplir sueños, pero esto no es una casualidad, esto es de trabajo. Llevo más de 12 años entrenando y todo se logra con esfuerzo, disciplina. A las mujeres que lo deseen practicar les digo que es hora de que comiencen a hacerlo, que tomen esto en serio y que crean que esto sí es posible”.