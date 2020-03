Dudas y respuestas del deporte ante los malos aires reinantes

Carmen Elena Zapata, coordinadora del Laboratorio de Calidad del Aire de la Universidad Nacional, asegura que si no llueve y el verano se alarga, la contingencia ambiental en Medellín será por más tiempo. Esto implica que las personas que gustan de hacer deporte al aire libre, en los escenarios públicos, deberán esperar y acatar las recomendaciones para prevenir enfermedades.

La determinación que tomó el Inder el sábado, de suspender hasta nueva orden sus actividades deportivas y recreativas en escenarios públicos al aire libre, no fue un capricho. La medida, dijo la gerente Diana Toro, obedeció a las recomendaciones de las autoridades ambientales y de salud del Medellín, debido a la contingencia ambiental.

La Liga Antioqueña de Fútbol, contó el presidente Jaime Herrera , está ofreciendo la opción a los equipos de jugar en los municipios del Oriente paisa, para no afectar la programación.

Ahora que a la mala calidad del aire en Medellín se sumó la presencia del coronavirus, el fútbol profesional podría verse intervenido no solo en la ciudad, sino en todo el país. Pero esa determinación deberá venir de la Presidencia, por intermedio del Ministerio de Salud y los organismos competentes, que actúan cuando está en riesgo la comunidad.

La Dimayor no acató la sugerencia del Área Metropolitana de suspender el juego DIM-Millos en el Atanasio, el sábado, basado en los conceptos de los médicos de los clubes. Faltaban pocas horas y el montaje del espectáculo tiene muchas arandelas, aparte de intereses económicos.

Según Mauricio Pinzón, gerente de altos logros de Indeportes, a pesar de las restricciones del Inder para el uso de escenarios –al cual acuden atletas de alto rendimiento– aún no han recibido quejas sobre afectación seria en el plan de entrenamiento de los deportistas antioqueños. Sin embargo, de agravarse la contingencia, sostiene que la solución, en algunas disciplinas, es buscar lugares satélite de entrenamiento. “En el caso del atletismo, por ejemplo, creemos que Guarne es buena opción. Para deportes acuáticos habría que buscar soluciones como que se desplacen a otras ciudades”. Pero esta solución, traería problemas logísticos a los deportistas”.

Carlos Pineda, Director Ejecutivo de Fenalco Antioquia, sostiene que las medidas que restringen todo tipo de actividad física al aire libre causa una importante afectación a la economía relacionada con el deporte en la ciudad. “La suspendida media maratón Rock and Roll Medellín que debió cumplirse el domingo pasado, dejaría aproximadamente $12.000 millones de derrame económico a la ciudad. De las 10.000 o 15.000 personas que la correrían, calculamos que 4.000 serían visitantes extranjeros”, estima. Además, calcula que en las ciclovías de fin de semana, que cuenta con la participación de 57.000 personas, el comercio dejaría de vender cerca de $570 millones.

Para Aldemar Hernández, especialista en medicina de la Actividad Física y Deporte de la UPB, que las instituciones manden un mensaje netamente restrictivo es contraproducente. “Hay que partir del hecho de que no hay nada peor que el sedentarismo. Toca mantener la rutina con una serie de prevenciones: no hacerlo a menos de 20 metros de vías concurridas y reducir intensidad y tiempo porque al expandirse nuestra función pulmonar ingresa mayor cantidad de aire, lo cual no es bueno en estos casos. Evitar el ejercicio en horario nocturno y hacerlo en las primeras horas. Y, en casa atacar ese lastre contaminante que traemos en el cuerpo con solución salina nasal y gotas lacrimales”.