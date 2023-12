Han pasado un par de años desde ese momento. Novak ya superó otras situaciones difíciles como que no lo dejaran jugar los Abiertos de Australia y Estados Unidos de 2022 por no haberse vacunado contra el covid-19 . Ahora tiene 36 años y una madurez deportiva que lo ha vuelto casi invencible: este año terminó por octava temporada en el primer puesto del ranking de la ATP.

Su prioridad no solo es ganar la medalla de oro en las olimpiadas de París. Quiere lograr el Golden Slam, es decir, los cuatro grandes (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, Us Open) y el título en el evento multideportivo más importante del mundo durante el mismo año.

“¿Era realista pensar que ganaría tres de los cuatro Grand Slam este año? Hace cinco años, incluso uno o dos, no creo que la gente pensara que eso era posible. Yo me conozco y sé que si física y mentalmente me siento bien, soy capaz de hacerlo. No quiero que suene como irrespetuoso para mis rivales, porque sé que hay miles de jugadores luchando por el mismo objetivo, pero también tengo la consciencia de quién soy y creo profundamente en mí. Esa fue la respuesta que le dio el tenista serbio, que ha sido campeón 98 veces durante su carrera profesional y que en 2024 buscará superar los 109 que consiguió el estadounidense Jimmy Connors (foto), al diario español Marca cuando le preguntaron sobre la posibilidad de ganar el Golden Slam durante la próxima temporada. Agregó que será raro para él disputar los Juegos Olímpicos en la cancha en la que se juega el Roland Garros (Grand Slam que solo ha ganado tres veces –2016, 2021, 2023–).