El golfista Nicolás Echavarría está en la pelea del Cognizant Classic

El colombiano Nicolás Echavarría firma una grata presentación en el Cognizant Classic, torneo del PGA Tour que se disputa en West Palm Beach, y tras dos jornadas se mantiene en la zona alta de la clasificación, consolidando su buen momento en el circuito estadounidense.
El antioqueño completó 36 hoyos con un acumulado de 135 golpes, siete bajo el par del campo (-7), resultado que lo deja en plena pelea por el título (es tercero) de cara al fin de semana. Echavarría mostró solidez desde el tee y precisión con los hierros, además de un juego corto confiable que le permitió capitalizar oportunidades de birdie y minimizar errores en un campo que suele castigar cualquier desconcentración. Su consistencia ha sido clave para sostenerse entre los mejores en un certamen que reúne a figuras consolidadas y jóvenes promesas del circuito.