El golfista Nicolás Echavarría está en la pelea del Cognizant Classic

El antioqueño completó 36 hoyos con un acumulado de 135 golpes, siete bajo el par del campo (-7), resultado que lo deja en plena pelea por el título (es tercero) de cara al fin de semana. Echavarría mostró solidez desde el tee y precisión con los hierros, además de un juego corto confiable que le permitió capitalizar oportunidades de birdie y minimizar errores en un campo que suele castigar cualquier desconcentración. Su consistencia ha sido clave para sostenerse entre los mejores en un certamen que reúne a figuras consolidadas y jóvenes promesas del circuito.

El colombiano Nicolás Echavarría firma una grata presentación en el Cognizant Classic, torneo del PGA Tour que se disputa en West Palm Beach, y tras dos jornadas se mantiene en la zona alta de la clasificación, consolidando su buen momento en el circuito estadounidense.

Mientras Echavarría se afianza en la lucha por el trofeo, el panorama no fue igual para los otros colombianos en competencia. El también antioqueño Camilo Villegas (145 golpes, +3) y el bogotano Marcelo Rozo (150, +8), quien hizo su estreno oficial en el PGA Tour, no lograron superar el corte y quedaron eliminados tras las dos primeras rondas. Ambos intentaron reaccionar en la segunda jornada, pero los registros no fueron suficientes para acceder a las rondas definitivas del sábado y domingo.

En la cima del tablero se ubica el estadounidense Austin Smotherman, con un sólido (131, -11), aunque la diferencia es remontable en un torneo que históricamente ofrece movimientos importantes en la clasificación durante el fin de semana.

“Estoy contento con lo hecho hasta ahora; sin embargo, todavía queda buena parte de la competencia y la idea es mantener las mismas sensaciones. Me he sentido bien con mi juego”, afirmó Echavarría, consciente de que la clave estará en sostener la regularidad y la calma mental en los momentos decisivos.

Con dos rondas por disputarse, el colombiano buscará mantener el ritmo, aprovechar las condiciones del campo y confirmar que atraviesa uno de los tramos más competitivos de su temporada en el PGA Tour.

