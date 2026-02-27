x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El golfista Nicolás Echavarría está en la pelea del Cognizant Classic

Tras un sólido arranque en Florida, el colombiano Nicolás Echavarría es tercero en el certamen.

  • Nicolás Echavarría, de 31 años, le da batalla a los grandes golfistas del circuito mundial. FOTO GETTY
    Nicolás Echavarría, de 31 años, le da batalla a los grandes golfistas del circuito mundial. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 5 horas
bookmark

El colombiano Nicolás Echavarría firma una grata presentación en el Cognizant Classic, torneo del PGA Tour que se disputa en West Palm Beach, y tras dos jornadas se mantiene en la zona alta de la clasificación, consolidando su buen momento en el circuito estadounidense.

El antioqueño completó 36 hoyos con un acumulado de 135 golpes, siete bajo el par del campo (-7), resultado que lo deja en plena pelea por el título (es tercero) de cara al fin de semana. Echavarría mostró solidez desde el tee y precisión con los hierros, además de un juego corto confiable que le permitió capitalizar oportunidades de birdie y minimizar errores en un campo que suele castigar cualquier desconcentración. Su consistencia ha sido clave para sostenerse entre los mejores en un certamen que reúne a figuras consolidadas y jóvenes promesas del circuito.

Mientras Echavarría se afianza en la lucha por el trofeo, el panorama no fue igual para los otros colombianos en competencia. El también antioqueño Camilo Villegas (145 golpes, +3) y el bogotano Marcelo Rozo (150, +8), quien hizo su estreno oficial en el PGA Tour, no lograron superar el corte y quedaron eliminados tras las dos primeras rondas. Ambos intentaron reaccionar en la segunda jornada, pero los registros no fueron suficientes para acceder a las rondas definitivas del sábado y domingo.

En la cima del tablero se ubica el estadounidense Austin Smotherman, con un sólido (131, -11), aunque la diferencia es remontable en un torneo que históricamente ofrece movimientos importantes en la clasificación durante el fin de semana.

“Estoy contento con lo hecho hasta ahora; sin embargo, todavía queda buena parte de la competencia y la idea es mantener las mismas sensaciones. Me he sentido bien con mi juego”, afirmó Echavarría, consciente de que la clave estará en sostener la regularidad y la calma mental en los momentos decisivos.

Con dos rondas por disputarse, el colombiano buscará mantener el ritmo, aprovechar las condiciones del campo y confirmar que atraviesa uno de los tramos más competitivos de su temporada en el PGA Tour.

Siga leyendo: Nicolás Echavarría cumple su sueño y debuta en el Masters de Augusta, único colombiano en competencia

Temas recomendados

Deportes
Golf
Estados Unidos
Camilo Villegas
Nicolás Echavarría
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Liga Betplay

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida