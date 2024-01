Después de que se conociera que su relación con Biancardi terminó a finales del año pasado, supuestamente por las infidelidades del jugador de fútbol mientras ella culminaba la última etapa de su embarazo, los medios locales afirmaron que ya este estaría en otra relación.

“Este es un asunto particular, pero, como diariamente, me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie”, publicó en sus redes la modelo en noviembre de 2023.

La hija entre Bruna y Neymar, conocida con el nombre de Mavie, apenas cumplirá cuatro meses, por lo que, según los medios locales, esto disparó los rumores de que ya estaría esperando su tercer hijo, pero con otra mujer.