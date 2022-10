Los Clippers encadenaron su octava victoria consecutiva en los derbis angelinos y lo hicieron con seis jugadores por encima de los diez puntos, con quince de Paul George y John Wall, catorce de Leonard, Marcus Morris y un monumental Ivica Zubac, quien también capturó 17 rebotes y selló cinco taponazos, y once de Luke Kennard.

Lonnie Walker IV anotó 26 puntos, mientras que Anthony Davis aportó 25 y ocho rebotes en una noche muy negativa para Russell Westbrook , que solo anotó dos puntos en 27 minutos, con cero de once en tiros de campo.

Kawhi Leonard, que no jugaba desde junio de 2021, cuando se rompió el cruzado en los “playoffs” ante los Utah Jazz , regresó de forma muy positiva, saliendo del banquillo y disputando 21 minutos, añadiendo siete rebotes, dos asistencias y un robo a sus catorce puntos.

LeBron y Davis lograron sostener a los Lakers en el momento más complicado en una noche que empezó con tremendos apuros para Westbrook. El ex de Washington, Houston y Oklahoma City arrancó con cero de seis en tiros y anotó sus primeros puntos desde la linea de libres.

Fue de nuevo LeBron en dar un paso al frente para los Lakers. El número 23 redujo el margen a ocho puntos para entrar en el último período, con un gran mate con una mano incluido.

Con una intensidad defensiva renovada, los Lakers fueron ganando confianza y sellaron un nuevo contundente parcial, esta vez de 16-4 para recuperar la ventaja.

Toscano Anderson colocó a los Lakers a dos puntos con un maravilloso mate con dos manos, Reaves igualó con un tiro en suspensión y, en una arena enloquecida, LeBron logró un corte defensivo y abrió el camino para el alley-oop (jugada en la que un compañero lanza el balón cerca a la canatas para que su compañero salte y haga la cesta con una clavada), entre Reaves y Walker.

Kawhi y Zubac remataron el juego

Necesitaba sangre fría Tyronn Lue, el entrenador de los Clippers, y por eso volvió a dar paso a Leonard, quien vio desde el banquillo la remontada de los Lakers.

Patrick Beverly, con su equipo perdiendo por un punto, tuvo luz para lanzar dos triples, pero los perdonó, y Kennard conectó desde el arco un tiro de tres puntos que forzó el tiempo muerto de Darvin Ham en el 95-91.

Los errores de Beverly y el triple de Kennard terminaron siendo un punto de inflexión en el partido, con los Clippers que impusieron su poderío apoyándose en los 17 rebotes de un magnífico Zubac.

Un tiro en suspensión de Leonard ante LeBron subió el 101-95 al marcador y tumbó definitivamente a unos Lakers que sufrieron su segunda derrota en dos partidos en esta temporada.

¿Qué sigue en el campeonato?

Este viernes habrá varios partidos interesantes. La jornada la abrirán los Pacers contra los Spurs a partir de las 6:00 p.m. de Colombia. Luego habrá una seguidilla de cuatro partidos que iniciarán desde las 6:30 p.m., en ellos se enfrentarán Nets vs Raptors, Heat vs Celtics, Knicks vs Pistons y Hwks contra los Orlando Magic.