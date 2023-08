Antes de iniciar el Mundial 2023 las cámaras apuntaban a varias de ellas como las llamadas a ser protagonistas de sus selecciones. Muchas cumplieron a cabalidad y aunque se despidieron temprano de la competencia, siguieron dejando huella en el fútbol femenino.

Ese es el caso de la brasileña Marta quien, tras quedar eliminada con su equipo en la fase de grupos, rompió en llanto durante la rueda de prensa y manifestó que cuando empezó en el fútbol no tenía referentes femeninas. “Ver ahora el despliegue que tiene este Mundial, con medios que muestran los partidos, que dan a conocer a las jugadoras, con periodistas mujeres que hablan de fútbol es algo que me llena de felicidad y me pone nostálgica”.