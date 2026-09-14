Movistar, el equipo más ganador de las grandes vueltas: 16 títulos y una huella colombiana

Hay equipos que marcan épocas y otros que terminan convirtiéndose en parte de la historia misma del ciclismo. Movistar pertenece a ese segundo grupo. Con la victoria de Enric Mas en la Vuelta a España 2026, la estructura española, bajo distintas denominaciones, llegó a 16 títulos en las tres grandes vueltas, una cifra que la ubica como la más ganadora de la historia.
La colección reúne nombres que dejaron una huella profunda en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Pedro Delgado, Miguel Indurain, Abraham Olano, Óscar Pereiro, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richard Carapaz y ahora Enric Mas forman parte de una nómina de campeones que, a través de los años, han alimentado la grandeza de la estructura.
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Y en esa historia aparece Colombia con nombre propio. Nairo Quintana aportó dos de esas 16 grandes vueltas: el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016. Dos conquistas que hicieron todavía más importante su paso por el equipo y que lo consolidaron como uno de los grandes referentes del ciclismo criollo.
La primera gran vuelta de esta colección llegó con Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia de 1988. Un año después, el español volvió a levantar los brazos en una grande al conquistar la Vuelta a España de 1989.