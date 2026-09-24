De madre a hija: 32 años después, Martina Weil batió el récord de Ximena Restrepo en los 400 metros de los Suramericanos

El nuevo récord de los 400 metros planos femeninos de los Juegos Suramericanos seguirá en casa, pero ahora está en manos diferentes. Martina Weil Restrepo, hija de la excorredora colombiana Ximena Restrepo, también da zancadas que hacen historia. La velocista, nacida en Chile, de donde es su padre, Gert Weil, exatleta de lanzamiento de bala, pulverizó el pasado miércoles en la noche, en la edición 13 de los Odesur que se celebran en Santa Fe, Argentina, la marca que su madre había impuesto hace 32 años en Valencia, Venezuela.

¿Cuál fue el registro de Martina Weil en los 400 metros?

Ximena estableció aquel registro el 23 de noviembre de 1994, cuando detuvo el cronómetro en 51,31 segundos. Más de tres décadas después, su hija se encargó de escribir una nueva página en la historia de la prueba. Lea: A Martina Weil no le queda grande el legado de su madre Ximena Restrepo La antioqueña ya avizoraba que su récord estaba cerca de caer. Martina había quedado a solo ocho centésimas de batirlo en las semifinales, por lo que la expectativa creció de cara a la definición. Y en la final no falló. La espigada atleta, de 1,85 metros de estatura y 27 años, cruzó la meta en un impresionante tiempo de 50,45 segundos, para mejorar en 86 centésimas la marca que durante 32 años había pertenecido a su madre.

Martina Weil, durante la final de los 400 metros planos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, prueba en la que conquistó el oro y estableció récord de las justas. FOTO: X-PANAMSPORTS

“Martina estaba muy bien preparada, el clima estuvo mucho mejor, me da mucha emoción sentir que es mi hija la que rompe ese récord”, comentó Ximena, quien desde la tribuna, junto a su esposo, Gert, presenció la hazaña. La alegría fue doble para Martina. Además de quedarse con el oro, tuvo revancha después de la plata que consiguió en los Juegos Suramericanos de Asunción 2022, donde perdió por apenas dos centésimas frente a la colombiana Evelis Aguilar. Le recomendamos leer: Ronal Longa volvió a volar: ahora es el rey de los 100 metros en Juegos Suramericanos Esta vez, la chilena no dio espacio para la sorpresa. Se impuso con autoridad, por delante de la colombiana Lina Licona, quien registró 52,38 segundos, y de la argentina Megan Powell, tercera con 52,81. “Estoy muy contenta. La verdad es rico cumplir las expectativas, pero mucho mejor superarlas. Venía con ganas de esa medalla de oro, así que me voy muy feliz. Esto se lo agradezco a mis papás, no sería la persona que soy si no fuera por ellos”, expresó Martina después de celebrar y de un fraterno abrazo con sus padres. “Estamos realmente muy orgullosos de ella, y le damos gracias por toda esta felicidad que nos da”, agregó Ximena.

Ahora, Martina tiene otro objetivo: el récord suramericano de los 400 metros, que todavía pertenece a su madre. Ximena lo estableció el 5 de agosto de 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, con un tiempo de 49,64 segundos, marca que acompañó a la histórica medalla de bronce que conquistó en aquella competencia. Lo conseguido por Martina en Santa Fe tampoco es una sorpresa. Hace tres años se coronó campeona de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, donde ganó los 400 metros con un registro de 51,48 segundos. Siga leyendo: Mariana Pajón, oro en los Juegos Suramericanos de Argentina: “Esto fue como reinventarme” Además, en la presente temporada ha tenido participación en dos importantes escenarios internacionales. En la parada de la Liga de Diamante disputada en Doha, terminó quinta con 51,05 segundos, mientras que en el World Athletics Ultimate Championship, en Budapest, Hungría, también ocupó la quinta posición, esta vez con un tiempo de 50 segundos. Con la jornada de este miércoles, Brasil se mantiene al frente del medallero general de los Juegos Suramericanos, con 99 medallas de oro, 75 de plata y 67 de bronce. Argentina marcha segunda (54-59-96), mientras Colombia ocupa el tercer lugar (53-52-40). Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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