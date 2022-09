Las cualidades físicas de María Alejandra Murillo son tan asombrosas, que a sus 17 años de edad ya se impone frente a deportistas de más edad en el mundo del atletismo. Y eso que afronta una discapacidad cognitiva, la cual le permite a la vez competir en certámenes no convencionales.

Hace un año, Zapata expresaba que después de Caterine Ibargüen , a la que descubrió en el Urabá antioqueño, no había visto a una deportista con tanta proyección en el país como Murillo.

“Sin duda, es una niña con unas condiciones admirables. Posee rapidez, potencia, pasa bien las vallas, no solo hay que saberla aprovechar sino también arroparla porque es un talento para el futuro”, indicó Libardo Hoyos, entrenador de la Liga de Atletismo de Antioquia.

“Y eso que en la final fue descalificada porque fue demasiado agresiva ante su rival. En realidad no conocía las reglas de esta especialidad, solo llevaba ocho días entrenando”, rememora Hernández al dejar salir una sonrisa.

Posteriormente, en este mismo certamen, pero en 2019 en Apartadó, reforzó el equipo de su municipio en rugby seven, en el que quedaron segundas, pero ella fue la figura del campeonato al ser la máxima anotadora.

“A partir de ese momento se viene consolidando como la mejor atleta en su categoría, y con los test que se realizan evidencia que posee potencial para convertirse en una de las mejores atletas del mundo en vallas y en velocidad”, aseguró Hernández.

Llena de motivación

Alejandra se muestra agradecida con las buenas opiniones que expresan de ella y siente mayor ilusión y responsabilidad para seguir persiguiendo sus metas en el alto rendimiento.

“Me siento muy feliz por esta temporada que estoy teniendo, eso demuestra que el buen trabajo y la disciplina traen la recompensa”, dijo la deportista, quien se considera una persona alegre.

Manifestó que competir en el atletismo convencional o adaptado es una oportunidad que no se puede desaprovechar.

“Si no es por un lado, se intenta por el otro. Voy paso a paso, pero con objetivos grandes, entre ellos clasificar a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en París-2024 y, por qué no, conseguir podio. No es fácil, pero sé que con esfuerzo lo puedo lograr. Se debe trabajar fuerte”, añadió María Alejandra, la nueva gacela del atletismo colombiano.