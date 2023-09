¿Cómo se dio la opción de llegar a Atlético Nacional?

“Fue muy curioso porque tenía varias ofertas en España y estaba en negociaciones, pero hablé con Daniela (Montoya) y me dijo que viniera a Nacional. Luego empecé a hablar con Liliana Zapata y me contó sobre el equipo y el proyecto, y llegamos a un acuerdo. Eso me tiene muy contenta”.

¿Qué motivó esa decisión?

“La Copa Libertadores es uno de los motivos, es un torneo que ya he jugado y ser campeona en casa sería muy lindo. Quería vivir esta experiencia y más con Nacional porque soy hincha del equipo”.