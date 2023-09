Este jueves, cuando Colombia reciba a Venezuela en Barranquilla (6:00 p.m.), iniciará una nueva ilusión para el país, un nuevo camino para regresar a un Mundial y por ahí dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.

En la Eliminatoria rumbo a Qatar-2022, la Selección cometió múltiples errores que la llevaron a quedar por fuera del máximo evento después de haber jugado dos mundiales de forma consecutiva: Brasil 2014 y Rusia 2018.

El técnico Reinaldo Rueda, quien remplazó a Carlos Queiroz tras las primeras 4 fechas, fue señalado de no haber podido armar un grupo capaz de sortear las dificultades que se presentaron. El vallecaucano fue cuestionado por sus convocatorias y se le acusó de no transmitir temple y carácter. A eso se sumó que muchas veces no acertó en los cambios durante los partidos. Por eso hay que aprender de esas equivocaciones y elegir un camino distinto en el actual proceso.