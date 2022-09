Contexto de la Noticia

Cambiar los trofeos por la crianza

Al igual que pasó con Serena Williams, jugadoras como Angelique Kerber, Elina Svitolina y Victoria Azarenka, que tuvieron que hacer un alto en sus carreras por sus embarazos. Eso, por ejemplo, llevó a la alemana Kerber a perderse el US Open. “Tenía muchas ganas de jugar el US Open, pero finalmente decidí que dos contra uno no es una competencia justa”, dijo.

Volver con más energía

y decisión

Las futbolistas Alex Morgan y Sydney Leroux, figuras internacionales con sus selecciones, volvieron a la competencia siendo más fuertes. “Sé que es algo extraño admitirlo, pero siempre he querido estar embarazada. No estaba segura de todo lo relacionado con ser madre, pero el embarazo siempre me pareció tan hermoso. Fue un sueño mío, sentir que mi cuerpo cambia por un pequeño ser humano que depende de mí al 100%. Algunos de esos sueños probablemente surgieron del miedo a no poder tener un embarazo saludable, o de nunca tener “mi cuerpo” de vuelta. Creo que estos miedos dentro de mí encendieron aún más mi pasión por el embarazo. Los últimos nueve meses han excedido todas las esperanzas y expectativas que tenía y algo más. Dedicado a todas las mamás embarazadas (y posparto), es tan hermoso. Cada cuerpo, historia y viaje es diferente e igual de hermoso”, escribió en Facebook.

Compartir

los triunfos con mi hijo

Fabriana Arias dijo que “ser mamá me cambió la vida, me volví más amorosa, más consciente y también más independiente. Es difícil ser mamá y deportista de alto rendimiento, porque no hay manera de descansar, los niños son muy activos y demandan mucha atención, desvelos, pero amo ser mamá y soy feliz de mostrarle a mi hijo que hago lo que me apasiona”.

