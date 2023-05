Junior expulsó al delantero Luis Sandoval por actos de indisciplina

El Junior de Barranquilla decidió terminarle el contrato a su delantero Luis Sandoval luego de encontrarlo en actos de indisciplina que fueron considerados por el club como “graves”. El jugador de 23 años habría llegado en estado de embriaguez a un entrenamiento.

“Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club ha decido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”, detalló el Junior de Barranquilla en un comunicado.

La crónica de este despido inició el pasado sábado. El Junior de Barranquilla perdió 2-0 ante el colero de la tabla, el Once Caldas de Manizales.

Después de la derrota, el entrenador Hernán Darío “El Bolillo” Gómez decidió darle a su plantilla el domingo como día de descanso. El lunes el entrenamiento sería intenso con miras a preparar el objetivo de la clasificación.

Sandoval, en efecto, se presentó al entrenamiento. Sin embargo, trascendió que se le veía trasnochado y en aparente estado de alicoramiento. “Conmigo no vas más”, habría dicho el entrenador a el jugador.

“No puedo tapar el sol con un dedo, he cometido errores en el pasado que me han marcado. He confiado en Dios, él tiene un propósito grande conmigo y me ha dado una nueva oportunidad en Junior. Se dijeron muchas cosas falsas de indisciplina al principio, pero estoy en un momento lindo y estoy disfrutándolo al máximo”, había dicho Sandoval previo al cotejo que perdió ante Once Caldas.

De momento, el equipo Tiburón también abrió un proceso disciplinario contra los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, Omar Albornoz y José Ortiz por cometer, posiblemente, “conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.