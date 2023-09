Por eso estaba feliz de pedalear desde Ibagué. Pero no siempre fue así. Hace algunos años Julián no quería seguir en el ciclismo . Pensó en retirarse. Un fracaso en territorio europeo casi termina con su historia en el deporte al que le ha dedicado su vida.

“Yo amo el ciclismo. Esto es lo que me hace sentir vivo, que estoy bien. Tengo este deporte en el ADN y siento que la pasión por las bicicletas me corre por las venas ”, aseguró Cardona, de 26 años.

Salir del momento oscuro

“Cuando yo volví de Europa tuve muchos problemas mentales. Se me bajó mucho la ilusión. No sabía si servía o no para esto. Entonces mi esposa y mi familia me ayudaron y el ciclismo se convirtió en mi terapia, por eso le tengo tanto amor a la bicicleta”.