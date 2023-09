“Quedé boca arriba, me senté para tratar de reaccionar, vi que estaba sentando en la pierna derecha y no la podía mover. Entonces vi que ya me faltaba la pierna izquierda”, recordó el militar en retiro, de 45 años. En el instante de la explosión perdió una de sus extremidades inferiores y la otra le fue amputada debido a las heridas incurables que sufrió.

Pero el calvario no terminó allí. Pedraza pasó 15 días en coma por una severa perforación en un riñón a causa de la detonación. Los explosivos se usan en Colombia para proteger narcocultivos y también como arma de rebeldes, narcos y grupos paramilitares.



Recuperado de las heridas, Pedraza se retiró en 2019 del Ejército y hoy es un deportista de alto rendimiento. Sueña con escuchar el himno de Colombia en las justas que el príncipe Enrique, de la realeza británica, creó en 2014, espantado por lo horrores que vivió en carne propia en la guerra de Afganistán.