Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Juan Sebastián Molano volvió a ganar: se impuso en la Cro Race y es líder en Croacia

El sprinter colombiano Juan Sebastián Molano llegó este martes a su victoria 29 como corredor profesional.

  • Molano se impuso por centímetros al francés Paul Magnier en el esprint de la primera jornada de la carrera croata y es el primer líder. FOTO: X-CRO RACE
    Molano se impuso por centímetros al francés Paul Magnier en el esprint de la primera jornada de la carrera croata y es el primer líder. FOTO: X-CRO RACE
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

A sus 31 años de edad, Juan Sebastián Molano volvió a imponer su talento ante algunos de los hombres más veloces del pelotón mundial.

Este martes, el corredor boyacense se convirtió en líder de la Cro Race tras imponerse en un emocionante esprint en la primera etapa de la carrera croata, disputada sobre 167 kilómetros entre Split y Seget Donji.

Cuando faltaban menos de 500 metros para la meta, el pelotón neutralizó el ataque de los neerlandeses Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Axel van der Tuuk (Euskaltel-Euskadi). Fue entonces cuando Molano lanzó su embalaje y sostuvo una larga aceleración hasta cruzar primero la línea de llegada.

Lea: Juan Sebastián Molano cambia de aire: será nuevo velocista del Lotto-Intermarché

El colombiano detuvo el cronómetro en 3h:58.06 y se impuso por centímetros al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), de 22 años, quien suma diez victorias en la presente temporada, tres de ellas conseguidas en el Giro de Italia. El alemán Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek) completó el podio de la jornada.

Tuvieron que pasar siete meses para volver a ver triunfar a Molano, quien había conseguido su anterior victoria en febrero, cuando se impuso en la primera etapa del Tour de Omán.

El logro en Croacia también le permitió al velocista boyacense alcanzar las 29 victorias en su carrera profesional, una cifra que amplía antes de afrontar un cambio importante en su trayectoria.

Molano cerrará este año su ciclo de ocho temporadas con el UAE Emirates y, a partir de 2027, defenderá los colores del Lotto Intermarché, escuadra belga que también hace parte del WorldTour.

En la primera fracción de la Cro Race el también colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull-Bora) terminó en el puesto 37, con el mismo tiempo registrado por Molano.

Siga leyendo: Video | Un activista impidió que Juan Sebastián Molano defendiera su título en el Tour de Brujas; esto fue lo que pasó

La carrera continuará este miércoles con la segunda etapa, una fracción de 114,5 kilómetros entre Biograd na Moru y Novalja, en la que Molano partirá con el maillot de líder y buscará defender la posición en una jornada nuevamente propicia para los velocistas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién ganó la primera etapa de la Cro Race 2026?
Juan Sebastián Molano ganó la primera etapa de la Cro Race, disputada entre Split y Seget Donji sobre 167 kilómetros.
¿Quiénes acompañaron a Molano en el podio de la Cro Race?
El francés Paul Magnier terminó segundo y el alemán Tim Torn Teutenberg ocupó la tercera posición en la primera etapa.
¿Cuántas victorias tiene Juan Sebastián Molano como profesional?
Con el triunfo en la Cro Race, Molano llegó a 29 victorias en su carrera profesional.

Temas recomendados

Deportes
Ciclismo
Ciclismo colombiano
Cro Race
Croacia
Daniel Felipe Martínez
Juan Sebastián Molano
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos