El dolor era fuerte. El diagnóstico médico indicó que el deportista tenía una lesión en sus talones e inflamación en las rodillas. Se le ordenó dejar de competir.

Para entonces Juan David Ochoa tenía 17 años y había aterrizado en el patinaje luego de explorar en la natación, el rugby y la gimnasia.

“Desde niño la recomendación fue tenerlo en el deporte porque era muy hiperactivo. Los profesores me pedían que lo llevara a clases cansado”, rememora con gracia su madre, Milena Henao.

En 2014 Juan David tenía los zapatos de ruedas como opción de vida. “Había sido campeón departamental ese año, cuando me lesioné lloré mucho”.

Intentó volver. Pero no pudo: “mi nivel había caído, ya no corría igual, mis compañeros eran muy superiores y en los entrenamientos no rendía”, relata.

Cuando se vio obligado a dejar los patines su familia sintió tristeza porque “él estaba enamorado de este deporte”, cuenta su papá, Juan José Ochoa.

Dice la escritor Amalia Andrade que “uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida”. Ese fue el caso de JuanDa, se bajó de los patines para subirse a los caballitos de acero.

Adolfo, entrenador de levantamiento de pesas y amigo de la familia, vio en él un biotipo ideal para el pedaleo sobre las pistas. Lo presentó ante el entrenador Jhon Jaime González. Estaba listo para ganar.

Se inscribió a una cronoescalada que le serviría de fogueo para las competencias en el ciclismo de pista. Fue sorpresa. Llegó tercero en un recorrido que inició en la Facultad de Minas y terminó en San Félix.

En los velódromos derrochaba talento y potencia, se hizo a un puesto en la Selección Antioquia. Pero volvió el dolor.

Iniciaba el 2019 y una lesión en la zona lumbar lo alejó de las pistas: “la inflamación era insoportable, fue mi familia la que me levantó porque mi plan era retirarme y ponerme a trabajar”, dice este corredor de 23 años.

Su papá lo motivó a continuar. Se recuperó y logró cupo en la selección que representó a Antioquia en los Juegos Nacionales de 2019. En su participación hizo récord para el departamento.

Seis años después a este paisa le llegó la recompensa. Fue elegido, en junio, para la Selección Colombia, esto porque alcanzó el oro en el Nacional y en la Copa de Naciones.

Ahora, junto a otros 15 colombianos, está en Roubaix, Francia, para disputar el Mundial de Ciclismo en pista que inicia este miércoles y va hasta el domingo. Su presentación será el sábado en el velódromo de Le Stab en la velocidad