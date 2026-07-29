El nadador colombiano Jorge Iván Agudelo ingresó al exclusivo club de la Triple Corona del Lago Tahoe

El nadador tulueño Jorge Iván Agudelo conocido como Jorge Iván del Valle sumó otra hazaña a su carrera, esta vez horneó los tres retos que lo convierten en el portador de la Triple Corona del Lago Tahoe, en California, Estados Unidos.

En esta ocasión Jorge Iván completó las dos distancias que le hacían falta para completar la tripleta de lagos que había iniciado en 2024 cuando recorrió la distancia de 34,3 kilómetros, durante 11 horas y 10 minutos en Longitud, ahora incluyó el reto con los lagos True Width y Vikingsholm.

De acuerdo con lo expuesto por el nadador de aguas abiertas, este reto lo convirtió en una de las 31 personas en el mundo que han logrado la Lake Tahoe Triple Crown (travesías independientes de los lagos length, true width y Vikingsholm).

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El reto no solo es recorrer las largas distancias, sino que durante los recorridos el nadador se vio expuesto a bajas temperaturas y una altitud de 1.900 metros sobre el nivel del mar, ya que queda ubicado en la cordillera de Sierra Nevada, en la frontera entre California y Nevada (Estados Unidos).

En la travesía de Longitud, el nadador recorrió 34,3 kilómetros el 14 de julio de 2024; en ese momento usé 11 horas y 10 minutos para hacer su recorrido. Ya este año, logró los otros dos retos, que fueron en Ancho Real sobre 19 kilómetros, el pasado 10 de julio, utilizando 5 horas y 44 minutos para cruzarlo, y finalmente, el 24 de julio cruzó el Vikingsholm, sobre 17 kilómetros, que recorrió durante 4 horas y 33 minutos.

En los registros quedó establecido que la distancia que recolectó el colombiano fue de 70,3 kilómetros en aguas abiertas del Lago Tahoe y acumuló 21 horas y 31 minutos de nado para completar las tres travesías oficiales que conforman la Lake Tahoe Triple Crown, una de las certificaciones más exigentes de la natación de aguas abiertas de alta montaña.

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Sobre esta nueva hazaña, Jorge Iván, quien se mostró orgulloso de poder completar un nuevo reto, dijo también que “nadar a casi 2.000 metros de altitud, en aguas profundas y de bajas temperaturas, exige una preparación física rigurosa y una enorme fortaleza mental”.

Así mismo, sostuvo que “representar a Colombia en este escenario y formar parte de la historia de este reto es un honor que llevará siempre conmigo”.

Jorge Iván resaltó también que el Tahoe es el lago alpino más grande de Norteamérica y el segundo más profundo de Estados Unidos. Sus aguas son reconocidas por su extraordinaria transparencia y por las exigentes condiciones que presentan para la natación de aguas abiertas.

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El nadador también confirmó que este logro lo ubica como el segundo latinoamericano y la persona número 31 en el mundo en completar oficialmente este desafío, según los registros de la Lake Tahoe Open Water Swimming Association.

Jorge Iván espera que este resultado fortalezca la presencia de Colombia en la élite internacional de la natación de aguas abiertas, y resalte el crecimiento de los deportistas colombianos en pruebas de resistencia de alto nivel, habitualmente dominadas por atletas de Norteamérica, Europa y Oceanía.

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