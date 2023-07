Una lesión, cuatro cirugías, aprender a caminar de nuevo y llegar a un Mundial: la historia de Jorelyn Carabalí

“Este es mi primer Mundial y sentí que toda la emoción la tenía retenida desde el momento en el que estaba en la lista de las 23 convocadas. Pude soltar toda la emoción, la alegría y el orgullo. Miré al cielo y le di gracias a Dios, a los angelitos que me acompañan siempre. También le agradecí a mi familia”, señaló la jugadora cuando la prensa le preguntó por la razón de sus lágrimas.

“Al año que empecé con el proceso de trotar, empezaron las falencias, no alcanzaba ni a darle dos vueltas a la cancha y se me dormía la pierna. El clavo que estaba a la altura de mi cadera estaba tocando una parte de los tendones, de los nervios y tuve que parar”, recordó la jugadora que fichó por el Atlético Mineiro.

“Me llevaron a la clínica y me tomaron los rayos X y cuando vi la radiografía, una parte de mi corazón se rompió. Pero en el momento que pude entrar en calma, lo único que pensaba era en mi recuperación”, recordó Carabalí en entrevista con Las cracks del fútbol femenino.

Carabalí nació 18 de mayo de 1997. Desde que tiene memoria ha jugado con la pelota. Sus inicios fueron en las placas polideportivas del colegio, allí se raspaba las rodillas en disputas por el balón con sus compañeros de clases. Sus profesores vieron el potencial y la ayudaron a unirse a un club de Santander de Quilichao. Su debut en el fútbol profesional fue con el club Orsomarso. En 2018 la fichó el Atlético Huila.

Antes de la llegada de la pandemia del covid-19, a Carabalí ya le habían practicado tres cirugías para tratar de rescatar su fémur y salvar la esperanza de volver al fútbol profesional.

“Me hicieron mi última cirugía. Estaba muy aburrida, el tema de la mente es muy importante para uno tener una recuperación óptima y mi cabeza no estaba tranquila. Regresé a mi pueblo (Buenos Aires, Cauca), hacía mis trabajos sola y buscaba las herramientas, claro que a veces me frustraba, pero al otro día me levantaba con la motivación de recuperarme y volver a las canchas”, añadió Carabalí.