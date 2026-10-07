“Pácora” Restrepo volvió a celebrar: ganó en El Carmen de Viboral

Donde esté compitiendo, y al servicio de quien le dé la oportunidad de ponerse un dorsal, Jhonatan Restrepo siempre ha demostrado espíritu combativo, liderazgo, compañerismo y, a la vez, ambición triunfal.

El corredor caldense, apodado “Pácora”, por la población en la que nació hace 31 años, fue uno de los grandes protagonistas ayer en la edición 32 de la Clásica de El Carmen de Viboral, al vencer en la segunda fracción, un circuito urbano de 61,5 kilómetros por las calles de este municipio del Oriente antioqueño.

Restrepo, en representación del Orgullo Paisa, es recordado por el protagonismo que tuvo en Europa defendiendo los colores de escuadras como Team Katusha, Manzana Postobón, Androni Giocattoli-Sidermec y Polti-Kometa, esta última hasta 2024.

En la carrera carmelitana, en la que había sido segundo en la etapa inicial, una contrarreloj de 18 kilómetros ganada por su compañero Alejandro Osorio, “Pácora” fue el más fuerte para triunfar con un registro de 1:27.11. Lo escoltaron, con el mismo tiempo, el líder Osorio y Julián Manrique (NU Colombia).

Lea: ¡Teso! Restrepo volverá al ciclismo de Europa

“La verdad, tuve buenas sensaciones y piernas durante el recorrido, además de un equipo muy fuerte. Los muchachos trabajaron súper bien, entonces esto es un acto de reconocer todo lo que hicieron. Estoy muy contento”, comentó Restrepo, quien entre sus últimas victorias logradas tenía una en el Tour Colombia y otra en el Tour de Ruanda en 2024.

En la clasificación general, el local Osorio comanda con 38 segundos sobre Restrepo y 59 frente a Camilo Ardila (NU Colombia).

En la rama femenina, la caldense Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito) logró su segundo triunfo consecutivo y se consolidó en el liderato. La deportista, de 40 años y quien viene de competir en el Mundial de Montreal, se impuso con 58 minutos y un segundo, por delante de su compañera María Paula Latriglia y Lina Marcela Hernández (Orgullo Paisa).

Lea más: Alejandro Osorio celebró en casa y se vistió de líder en la Clásica de El Carmen-2026

Diana aventaja a la carmelitana Hernández por 33 segundos en la general, mientras que Sarama Bedoya (Sistecrédito) es tercera, a 43.

En la categoría juvenil masculina, el vencedor de la segunda jornada fue Santiago Ruiz (Orgullo Paisa), tras cruzar la meta con un tiempo de 58:25. Su compañero Juan Esteban Sánchez fue segundo y José Manuel Posada (Sistecrédito), tercero. El líder es Brandon Escobar.

Hoy se disputará la tercera jornada, que llevará al pelotón desde El Carmen de Viboral hasta Abejorral.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .