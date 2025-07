En primer lugar, y sobre todo, a causa de su superioridad. El campeón del mundo conquistó su cuarto Tour con más de 4 minutos sobre Jonas Vingegaard. El tercero en la general quedó a más de once minutos, y el décimo a más de 32 minutos. Unas diferencias vertiginosas. Y Pogacar no parece sufrir sobre la bici, responde a los ataques sentado sobre su sillín y no tiene un día malo, o si lo tiene, le basta para llegar junto al resto. Luego de haber pulverizado el año pasado el récord de subida a Plateau de Beille establecido por Marco Pantani en plena época de la EPO, batió el del español Ibán Mayo en el Mont Ventoux (Jonas Vingegaard y Primoz Roglic también lo rebajaron). Su dominio se extiende al de su equipo UAE. Algunos observadores apuntan también a la presencia en el cuerpo técnico del equipo emiratí de personas como Mauro Gianetti, que fue responsable del desaparecido equipo Saunier-Duval, en el punto de mira de las autoridades antidopaje a finales de la década de 2000.

