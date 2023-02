“Mi papá fue un buen futbolista, jugaba de delantero, solo que se lesionó. Él se presentó a Millonarios, pero tuvo un problema en la rodilla y en esa época a quien le pasaba eso, ante la dificultad de la recuperación, quedaba prácticamente descartado para el fútbol. Igual fue profesor de Educación Física y participaba con frecuencia en los Intercolegiados, entonces me llevaba y me contagié de eso. Luego ya me llevaron a una escuela de fútbol en Cáqueza y entonces se dio la oportunidad de hacer unas pruebas en Santa Fe, me presenté a ellas y a partir de ahí pude llegar a las divisiones menores y empecé a crecer”

¿Cómo tener también contenta a la esposa y a la hija en un entorno tan futbolero?

“A mi esposa y a mi hija les encanta venir a ver los partidos, además no vivimos siempre para el fútbol. Por ejemplo, en casa no vemos fútbol, salvo que sean un partido muy importante. Compartimos como familia, aprovechamos los días libres para salir y también sacamos espacio para ir la iglesia o el tema ministerial que podamos tener. Le ponemos límites a ciertos espacios para que no nos agobie el fútbol en todo momento”.

¿Y si no es el fútbol y la iglesia, les seduce otro plan?

“Sí, es que en realidad hacemos de todo, salimos a comer y nos gusta viajar”.

¿Le incomodan las canas?

“Esto es genético, es como una herencia que tengo; desde los 17 o 18 años ya tenía canas. ¿Cómo lo asumo? En realidad es que no hay nada por hacer. Me han dicho muchas veces que me las puedo tinturar, pero esto es algo que no me avergüenza, no me afecta. Considero que pintarme las canas es como operarme la nariz o hacerme algo en la cara simplemente porque no me gustó o porque a alguien no le gustó, pues no vivo por opiniones y no me afecta el tenerlas, antes lo disfrutó, soy un privilegiado tenerlas, es quizá diferencial en mí, porque obviamente no todas las personas las tienen”.

¿Los compañeros lo molestan o le tienen algún apodo?

“Todo el mundo en realidad molesta, porque es evidente que es algo que no es muy habitual, pero yo lo tomo de una forma muy natural. Y no tengo ningún mote por ese motivo, pero en Santa Fe me decían el cabezón”.

¿Qué comida les gusta?

“Somos una familia que come bien. Nos gusta lo que yo denomino comer limpio, eso significa que no me agrada por ejemplo que a una carne le pongan salsa, entonces ya no me sabe a carne. Aplica igual si es un plato de arroz, pasta o cualquier proteína, yo me las como, pero sin que le estén echando cosas, me gusta el alimento puro. Y en cuanto a la bandeja paisa, es deliciosa y creo que no es tan mala, excepto algunas que hacen de una manera particular”.

¿Le gusta cocinar?

“Hago algo, pero realmente la que cocina es mi esposa. Yo hago lo básico, lo que me toque para comer. Puedo hacer arroz, huevo, carne y pasta. Aunque yo creo que lo que hago me gusta solamente a mí, seguramente si lo prueba otra persona no le va a saber tan rico, porque yo le echo poca sal o casi no le pongo dulce. Es inminente que no le va gusta a cualquiera. En realidad, si yo cocino es porque me toca, porque no está mi esposa, ella cocina espectacular, por eso yo no la puedo desplazar”.

¿Es difícil adaptarse a la comida en España, usted que vivió allá?

“No, de hecho yo creo que la comida de allá es más sana. Por eso le llaman la comida mediterránea. Como es de mar, es muy rico; bueno también seguro fue por el sector en el que pude estar. En Victoria se come muy bien, la carne es espectacular y más para el centro del país también se alimentan muy bien.