Marrugo aún recibe elogios por su golazo que anotó con el DIM

Con el empate, el Equipo del Pueblo llegó a 5 puntos en la tabla y se mantiene invicto en este campeonato. Este domingo (4:50 p.m.), en la quinta fecha de la Liga, se enfrentará con Once Caldas en el Atanasio Girardot

La anotación ha sido elogiada por los hinchas del conjunto antioqueño en las últimas horas. Aunque si el balón no hubiera entrado seguramente en este momento el deportista fuera el foco de las críticas. Pero como se logró el objetivo, hoy todos celebran que “definió como un crack”.

Aunque este cobro tenía gran relevancia debido a que se presentó en el tiempo de reposición (9’+5) y era la única oportunidad para no perder un juego que se comenzó ganando, el habilidoso mediocampista mostró la confianza que se tiene y englobó el balón con dirección a la portería de Humberto Acevedo, quien se tiró hacia el costado contrario e impotente vio entrar el balón en su portería.

“Nuestra idea, lo que hemos querido ir implementando es jugar de la misma forma en casa y por fuera de ella. Es normal que un elenco con buenos jugadores como el Cali por momentos se imponga, pero ahí es cuando el equipo muestra los registros que posee en las fases defensivas y de ataque”, reflexionó el técnico David González.

