Los elogios del Pibe Valderrama para Andrés Ricaurte

Amena y jocosa estuvo la charla que Independiente Medellín realizó con Carlos el Pibe Valderrama, exfutbolista que vistió la camiseta del cuadro rojo en 1992.

En un diálogo en la cuenta de Instagram del equipo antioqueño, el Pibe recordó su paso por el club con una anécdota en uno de los clásicos paisa.

“Hacerle un gol a (René) Higuita es muy difícil, fue un honor marcar en un clásico (...) Conocía al ‘Loco’ desde la Selección y aproveché al cogerlo de afuera”, dijo el exjugador, señalando que es “el mejor arquero que hemos tenido”.

Así mismo, expresó su cariño y agradecimiento hacia los seguidores del DIM. “Me impresionaba que cuando jugábamos y no se nos daban los resultados, el estadio estaba lleno, les gustaba como era nuestro juego y nos acompañaban. Agradezco por todo el cariño y la admiración que me hacen saber siempre”.

También reveló que hace tiempo no viene al estadio Atanasio Girardot, “pero cuando viajo a Medellín, la gente me hace notar su agradecimiento”.

Sobre su salida del Poderoso, expresó: “Yo pensaba seguir en el Medellín, me avisaron de sorpresa cuando estaba de vacaciones en Santa Marta, luego fui a la oficina, donde me dijeron que iban a cambiar muchas cosas y que ya me tenían listo otro club”.

El Pibe tuvo tiempo para hablar de su paso por la Selección y cómo fue su relación con jugadores antioqueños como Leonel Álvarez y Gabriel Jaime “Barrabás” Gómez, quienes lo respaldaron para brillar en la Selección.

“Tengo muy buenos recuerdos, Leonel es uno de los históricos del fútbol colombiano por todo lo que hizo también en la Selección. Siempre fui respaldado por él, por ‘Barrabás’, también por Lozano (Harold) y ‘Chicho’ Pérez (José Ricardo) y tenía un respaldo buenísimo porque siempre que me pegaban ellos respondían”.

Finalmente, el histórico “10” de la Selección se refirió a otro “10”, el volante Andrés Ricaurte, quien, a su juicio, merece ser llamado a la absoluta.

“Es el mejor jugador colombiano que tenemos (al hablar de la Liga actual en el país), tiene continuidad y se lesiona muy poco, ojalá en algún momento de su carrera lo llamen a la Selección”, concluyó el samario.