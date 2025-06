¿Y Colombia para cuándo? Los artistas que más suenan en el país, pero de conciertos nada

Hoy la música se escucha, en su mayoría, en plataformas, y esto es un activo para conocer los gustos de la gente. Spotify, una de ellas, encontró que entre los fanáticos colombianos hay una conversación que cobra fuerza: “Los artistas internacionales que acumulan millones de reproducciones en el país, pero que aún no lo consideran en sus giras”.

Confirman en la plataforma que la música de Don Omar nunca ha dejado de sonar en Colombia. “De hecho, el país ocupa la tercera posición de los que más lo escuchan a nivel global y Bogotá ocupa el primer lugar entre todas las ciudades del mundo . Además, su conexión con el público colombia no no es solo para aquellos que crecimos con sus canciones, sino también para los jóvenes, pues el 44% de su audiencia en Colombia tiene menos de 24 años ”.

En cuanto a audiencia el 52% de los oyentes de Anuel AA en Colombia tiene menos de 24 años y el artista boricua ha logrado mantenerse en el Top 50 de Spotify Colombia durante prácticamente todo 2024 (hay que anotar que él no tiene un disco nuevo desde 2022). Las canciones más escuchadas: Deportivo, Wya remix black and yellow (feat. iZaak & Pirlo) y Sola (Remix).

“¡Los fanáticos de Anuel en Colombia no solo son reales hasta la muerte, sino también son miles! El país es su cuarto mercado más fuerte a nivel global y Bogotá la segunda ciudad que más lo escucha en todo el mundo”, precisan en la plataforma.

El crecimiento de esta joven artista estadounidense es superlativo. En Colombia ha aumentado un 80 % en streams durante el último año con una audiencia joven (42% entre los 18 y 24 años) que escuchan éxitos como Birds of a feather , Lunch y Chihiro. “Billie Eilish está consolidada como una de las artistas pop internacionales que más se escucha en el país. De hecho, se rumora que podría venir pronto, pero aún no es seguro... En Colombia, se reproducen cerca de 5.460 canciones suyas por hora, incluidas en más de 2.3 millones de playlists creadas por usuarios colombianos”, detallan desde la plataforma.

En solo 12 meses, las reproducciones de Sabrina Carpenter en Colombia crecieron un 311%. Una cifra que muestra el crecimiento de sus fanáticos en el país.

“Actualmente se reproducen 2.220 canciones suyas por hora en Colombia y ya suma más de 830.000 playlists de fanáticos locales que incluyen su música”, precisaron.

Sabrina está recorriendo el mundo con su Short n’ Sweet Tour y el terreno está más que preparado para que sus fanáticos colombianos canten Espresso, Please Please Please y Feather, “sus canciones más escuchadas en el país”.