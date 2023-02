El esperado estreno del Medellín en la Liga Betplay 1-2023 ante su público será este sábado, cuando se enfrente a Independiente Santa Fe, a las 3:30 p.m., en el estadio Atanasio Girardot por la fecha tres.

Las contrataciones que sumó el equipo rojo de cara a este semestre llenan de ilusión a la afición, que seguramente asistirá en alto número al escenario deportivo. Hasta este viernes, horas antes del límite que se tenía para hacer el proceso, 19.428 personas se habían abonado, lo que supone a este compromiso acudirán cerca de 30.000 espectadores.

En la lista de altas del Poderoso aparecen Déinner Quiñones, Daniel Londoño, Jaime Alvarado, Jorge Cabezas Hurtado, Jhon Palacios, Edwuin Cetré, Jonathan Marulanda, Éver Valencia y Andrés Ibargüen, sobre quien recae una enorme expectativa.

“El Milagro”, como lo apodan, es uno de los jugadores más ganadores del actual plantel, con cinco títulos, entre los que sobresale la Copa Libertadores de 2016 que logró con Atlético Nacional, club en el que dejó buena impresión, tanto así que sus hinchas lo querían de vuelta en el reciente mercado de pases. En México se destacó con el América, elenco con el que en la temporada 2018-2019 barrió con todo, al conquistar cuatro títulos en los diferentes torneos que se cumplen allí.

Publicidad

El extremo izquierdo de 30 años de edad, quien también ha sido utilizado por la otra punta e incluso por el centro, tiene un extenso recorrido nacional e internacional, que se espera se vea reflejado con el conjunto escarlata.

“Estoy contento y agradecido con Dios y con la vida por esta bella oportunidad. Espero aportar mi granito de arena. También me hace feliz que los hinchas me hayan acogido bien, me han dado una voz de aliento. Quiero brindar siempre lo máximo al Medellín”, indicó Ibargüen.

El jugador comenzó su carrera en 2011 en Cortuluá, equipo del que pasó a Bogotá FC, que a la postre lo catapultó al Deportes Tolima (2014-2015), que lo puso en el radar del equipo verdolaga, del que partió hacia el balompié internacional, donde militó en Racing (2017-18), América de México (2018-2020) y Santos Laguna (2021) antes de regresar al conjunto pijao.

Publicidad

Según Transfermarkt, el futbolista acumuló 107 partidos con Deportes Tolima (19 goles), 100 con América de México (13), 75 con Nacional (16), 25 con Santos Luguna (no anotó) y 14 con Racing (3).

Ibargüen debutó con el DIM en Barranquilla en el empate 1-1 frente a Junior y espera conseguir su primera anotación en el Atanasio, donde tendrá en frente al León, que en la primera jornada empató (2-2) con Jaguares, en Montería, y aplazó el juego de la fecha 2, frente a Cali.

La única novedad en el Poderoso sería la inclusión en la titular del atacante Díber Cambindo, ausente la fecha anterior por estar concentrado con la Selección Colombia de mayores. Tomaría el puesto de Ever Valencia