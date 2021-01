El técnico Hernán Darío Gómez preparó un equipo alterno para enfrentar este sábado a Junior en Barranquilla pensando en la semifinal de la Copa Betplay ante Quindío que, supuestamente, se jugaba el miércoles venidero en Armenia.

Sin embargo, la Dimayor, ante el aplazamiento del duelo Tolima-Nacional, partido de cuartos de final que no se jugó porque la Alcaldía de la capital quindiana no prestó el estadio, no había programado las semifinales hasta tanto no tener todas las llaves definidas. Según el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, el duelo entre verdes y pijaos apenas será este jueves.

En esa falta de comunicación de la gente del DIM con la Dimayor, siempre se pensó que los rojos tenían el compromiso a mitad de esta semana en Armenia y Bolillo siguió con su estrategia para visitar a Junior. Así “cuidaba” a las figuras. Solo horas antes de ese encuentro en el Metropolitano supo que el duelo con Quindío aún no tenía fecha.

Pero fiel a sus principios y por respeto a sus jugadores, mantuvo el plan inicial para medirse a los tiburones e incluyó cinco menores de 20 años en la titular, entre ellos Miguel Monsalve, Juan Mosquera y Juan Diego Ospina.

Finalmente perdió ese primer encuentro de Liga por 1-0 (gol de Teófilo Gutiérrez, 8’), aunque mereció mejor suerte, en especial por lo hecho en el segundo tiempo cuando metió al Junior en su campo y, como dijo el zaguero Jaime Giraldo en la rueda de prensa, lucieron “más agresivos”.

“Perder nunca es bueno, pero que hubo aspectos para destacar. Fuimos dignos rivales”, señaló Gómez.

Añadió que conocía a varios de los muchachos, pero no los había dirigido y “fue bueno hacerlo, porque me llené de información para completar la nómina”. Reconoció que falta mucho trabajo para lograr la idea de juego que pretende imponer, sobre todo “la sincronización, el entendimiento y el trabajo colectivo”.

Ahora, tras aprender la lección, y con Matías Mier y Alexis Rolín recuperados de sus dolencias, empezará a preparar otro duelo, ojalá con fechas y rivales reconfirmados