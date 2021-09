Audio filtrado del Bolillo genera reacción contra directivos del DIM

Un audio que filtraron del técnico de Medellín, Hernán Darío Gómez, exponiendo de forma informal las razones por las que renunció al club, ha generado múltiples reacciones en las redes sociales.

En la conversación, Bolillo menciona que la principal razón por la que dejó al equipo fue por sus dueños y no por lo deportivo: “Uno aguanta todo lo del fútbol, si gana, pierde, está atrás o tiene que meterle más duro, todo eso se trabaja, pero cuando uno va a un lugar lo primero que se pregunta es quién es el presidente y el dueño y después uno dice si acepta o no. Ahí fallé, porque me lo habían advertido. La renuncia mía es más por algo distinto al fútbol, donde yo no podía seguir contaminándome con las cosas que estaban pasando”.

El audio fue un mensaje de whatsapp que el técnico le envió al exfutbolista Óscar “El Papi” Mejía.