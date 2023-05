En video | Hinchas del Liverpool chiflaron el himno de la realeza el día de la coronación de Carlos III

Inmediatamente después del himno nacional, la canción “You’ll Never Walk Alone”, himno oficioso del club, fue cantado a pleno pulmón por todo el estadio.

El himno “God Save the King” (Dios salve el rey), que sonó en honor del rey Carlos III en el día de su coronación , fue ampliamente abucheado en el estadio de Anfield, antes del partido entre Liverpool y Brentford en la 35ª jornada de la Premier League.

El viernes, en una conferencia de prensa, el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, se mostró diplomático sobre esta cuestión.

“La postura del club es la mía. Además, es un tema en el que no puedo tener una opinión fijada. Soy alemán, no tenemos rey o reina, tengo 55 años y nunca he vivido eso”, señaló.

“Estoy seguro de que mucha gente del país celebrará la coronación. Otros no estarán interesados y a otros no les gustará. Así son las cosas y así será en todo el país”, añadió.