“Estoy muy contento por el triunfo de ella y por el mío, las pruebas de este lunes fueron bastantes parejas. Al escuchar la victoria de Vivi no me quedaba más que apuntarle a concentrarme para poder lograr también el oro”, expresó el deportista en diálogo con EL COLOMBIANO.

El clavadista de 21 años de edad contó que le debe a su hermana, mayor que él cuatro años, su pasión por esta modalidad acuática que tantas alegrías les ha dado a ambos: “Ella fue la inspiración para poder empezar en este deporte”

Por su parte, Viviana destacó la preparación que tuvieron de cara a esta competencia en Lima: “estoy muy emocionada, cada salto me genera mucho susto porque siendo muy sincera, me da temor saltar de 10 metros, aunque también lo disfruto mucho, porque esta prueba me gusta”.

Ella les da gracias a Dios y a sus padres por tener la oportunidad de dejar en alto el nombre del país a nivel internacional, al lado de su hermano.

“Debemos seguir enfocados en las pruebas que nos falta y trabajar para la preparación de los Juegos Olímpicos”, concluyó el menor de la familia.

Luis Felipe aún debe competir en la prueba individual de un metro, mientras que Viviana tiene por delante su participación en los tres metros y el sincronizado.