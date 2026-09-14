¡Podio para Colombia en Silverstone!: Henry Cubides dejó la bandera en alto en la European Le Mans Series

El automovilismo colombiano sigue sumando buenas noticias tras la victoria en Italia hace una semana en F4 por parte de Salim Hanna, ahora se suma un nuevo podio en la temporada para el piloto del Inter Europol Competition, Henry Cubides. El piloto de 23 años de edad regresó a la senda de los puntos y las grandes clasificaciones en carrera de la European Le Mans Series esta temporada.

Después de lo que fue un resultado negativo con el décimo puesto en Spa Francorchamps, histórico circuito belga, ahora debía enfrentarse a otro de los míticos lugares del automovilismo como lo es Silverstone en Inglaterra. En la previa, la expectativa era mejorar la presentación e intentar subir posiciones de cara a la disputa de un lugar en el podio final de la competición, la cual culminará en Portugal.

A pesar de los problemas que presentó en carreras anteriores, en los entrenamientos y en la clasificación del pasado fin de semana, su prototipo Ligier JS P320 número 13, Cubides y sus compañeros, el británico Alex Bukhantsov y el taiwanés Chung Ting (Jimmy) Chun, sortearon los problemas y en carrera mostraron una mejor versión para terminar con 15 puntos vitales que los dejaron en el 3.º puesto de Silverstone y cuartos en la clasificación general de la LMP3.